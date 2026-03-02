食物發霉切掉繼續吃？營養師揭「毒素」風險：恐致不孕

▲花生是黴菌毒素高風險食物。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

有些人發現食物發霉了，會選擇「切掉發霉」繼續吃，但此舉暗藏風險！營養師指出，就算把食物中「看得到的霉」全部切掉，剩下的部分仍可能潛藏黴菌毒素，所以發霉的食物還是建議丟棄，黴菌毒素不只傷肝，還會增加腦霧、免疫力低下、不孕風險。

發霉雖然是肉眼可見的結果，但其實許多食物即使沒有發霉、沒有異味、甚至外觀正常的情況下，也都可能早已埋下黴菌毒素的危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯安預防醫學機構營養師林祐萱指出，黴菌毒素（Mycotoxins）是部分黴菌在生長過程中所產生的次級代謝產物，常見如黃麴毒素、赭麴毒素等，這些毒素耐熱性高，即使經過烹煮、烘焙或加熱，也不一定能被完全破壞，換句話說，就算把食物中「看得到的霉」全部切掉，剩下的部分仍可能潛藏黴菌毒素，所以發霉的食物還是建議丟棄。

林祐萱說明，黴菌毒素是黴菌所產生的有毒化學物質，若不小心被人吃進去或長期暴露，身體便需要動用解毒系統來應對，這同時會牽動肝臟代謝、神經系統、免疫功能與荷爾蒙平衡，以被列為一級致癌物的黃麴毒素為例，已證實會傷害肝臟，長期攝入更可能增加肝癌風險。

另外，也有研究發現，在慢性疲勞症候群患者中，高達九成以上體內可檢測到黴菌毒素，神經相關研究也指出，長期暴露可能引發神經發炎，導致注意力下降、認知功能變差，出現俗稱的「腦霧」。此外，黴菌毒素還可能削弱免疫力，部分種類具類雌激素作用，干擾荷爾蒙平衡，增加性早熟、不孕症及乳腺癌風險。

林祐萱提醒，花生、花生醬、各類堅果、咖啡豆與咖啡粉、穀物及其製品（如玉米、燕麥、米）或是香料、乾貨與中藥材等均屬於較高風險的來源，肝功能較弱者、過敏或免疫力低下族群、腸胃敏感者、長期疲勞或代謝異常者、孕婦、幼童與年長者，皆屬需特別留意黴菌毒素暴露的高風險族群。