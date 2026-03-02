護理師偷拍辱罵病患　護師公會：醫療場域不是流量素材

▲護士公會強調，病人隱私與尊嚴，是不可逾越的底線。

記者趙于婷／台北報導

北市聯醫仁愛院區護理師廖婉如被投訴長期在加護病房偷拍重症病患，甚至還會上傳到社群，並寫下侮辱性字眼，引發關注。對此，中華民國護理師護士公會全國聯合會也發聲明表示，病人隱私與尊嚴，是不可逾越的底線，醫療場域不是創作背景，更不是流量素材。

爆料者指出，廖婉如在北市聯醫仁愛醫院的加護病房工作，IG有上萬人追蹤，但她根本不管禁止拍攝病患及醫療行為，不僅會偷拍重症病患，還會把不堪畫面上傳IG分享，在照片上加辱罵字眼，甚至也會發社群罵患者家屬和同事。此外，她也多次穿護理師制服，在上班自拍錄影公然推銷減肥產品。

對此，護理師護士公會表示，依據《醫療法》、《刑法》及《個人資料保護法》等相關規定，護理人員於執行業務期間所接觸之病人資訊、影像與照護情形，均屬高度敏感資料，依法負有保密與妥善管理義務，若未經同意拍攝、保存或於社群媒體分享，可能涉及「洩漏病人秘密之法律責任」、「妨害秘密之刑事責任」、「非法蒐集或利用個資之刑責與行政裁罰」。

另外，護理師護士公會也提醒，個別行為不代表整體護理專業，穿著制服、於醫療場域拍攝影像或揭露工作內容時，須審慎評估是否可能影響病人隱私與醫療安全、同仁人格與工作權益以及醫療機構整體形象。