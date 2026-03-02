ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

護理師遭爆偷拍辱罵病患　北市聯醫證實已離職：從嚴究責

▲▼ 北市聯醫仁愛院區,台北市立聯合醫院,仁愛醫院 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲該名護理師過去在仁愛醫院工作。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市立聯合醫院護理師廖婉如被投訴長期在加護病房偷拍重症病患，會把病患的嘔吐物、血液、糞便畫面上傳，並加註羞辱文字，甚至還會偷拍病患家屬及同事。對此，北市聯醫回應，該名護理師已於2月20日辭職，後續將依調查結果確認後，依相關法規及程序審慎處理，從嚴究責，絕不寬貸。

廖婉如在北市聯醫仁愛醫院的加護病房工作，IG有上萬人追蹤，但她卻會偷拍重症病患，把不堪畫面上傳IG分享，還會在照片上加辱罵字眼。另外，還被爆料她對新進學妹非常不友善，會要求其他同事不准幫忙，美其名說是「訓練」，但卻讓新護理師非常恐慌，同時也讓病人的生命安全陷入危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，北市聯醫仁愛院區副院長詹景全指出，經初步查證，相關行為已涉違反醫事人員專業倫理及本院內部管理規範，院方已同步啟動人事評議與懲處機制，並要求涉案之不當內容立即下架，以防止持續擴散及造成進一步傷害。

詹景全強調，已於第一時間啟動內部調查程序，立即約談相關人員釐清事實，事發後即先行暫停其職務，不過該員已於2月20日辭職，後續將依調查結果確認後，依相關法規及程序審慎處理，從嚴究責，絕不寬貸。

另外，疑似職場霸凌部分，目前尚無具體受害事證，護理科已會同職業安全衛生單位啟動關懷訪視及匿名問卷訪查，會依訪查結果提供必要協助與支持。

KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們

關鍵字： 仁愛醫院 北市聯醫 偷拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

莫名火大不是妳的錯！40歲後的自律神經修復術　比起努力更需要「留白」的力量

母族都乳癌！台中女30歲也確診　「化療前急凍20顆卵」保生機

食物發霉切掉繼續吃？營養師揭「毒素」風險：恐致不孕

第一線醫師確診乳癌二期　屏縣6癌篩檢救回2694人

國民黨推0到6歲健保費國家付　專家憂「對有錢家庭補助更多」

A型和O型血液僅剩4～7日　萬海慈善邀民眾捐熱血為生命續航

一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因：一點都不爽

有子宮內膜異位45歲前停經機率增3成　醫：不吃避孕藥風險翻倍

基隆50歲男反覆胃痛腹脹　揪出幽門螺旋桿菌作怪

護理師偷拍辱罵病患　護師公會：醫療場域不是流量素材

讀者迴響

回到最上面