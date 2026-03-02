一天射10次！他「GG掛殘精」憔悴求救　醫揭失控病因：一點都不爽

▲男子一天射精超過10次，面容憔悴求救醫師。（示意圖／記者陳俊宏攝）

「醫師，我一天要射十幾次，停不下來怎麼辦？」一名男患者走進診間，訴說著讓無數男性羨慕卻令他崩潰的困擾。泌尿科醫師潘思穎回憶當時抬頭一看，發現對方臉上沒有一絲傲氣，反而一臉憔悴、黑眼圈深重，甚至連走路都顯得虛浮，一旁的太太則瘦得像竹竿般虛弱。他直言，面對這種強迫性性行為，其實是大腦或身體發出的求救訊號。

佑達泌尿科台中北屯診所院長潘思穎在Threads上分享，當時進一步檢查驚見患者的生殖器不僅還掛著剛剛射完的「殘精」，且因為過度頻繁的使用，導致表皮已經嚴重磨損紅腫，甚至伴隨輕微的血精現象，慘烈病況令人唏噓。醫師示警，這不是天賦異稟，而是在「燃燒生命」。

為何變成「人體榨汁機」？潘思穎揭露3大關鍵病因：

1. 大腦煞車壞了（神經／精神因素）：

潘思穎解釋，這在躁鬱症的躁期或強迫症中最為常見。此時大腦的多巴胺系統失調，就像車子油門卡死，「病人不是因為『爽』而做，而是因為『不做會焦慮致死』。」此時射精已變成緩解焦慮的儀式，過程中一點愉悅感都沒有。

2. 感覺訊號錯亂（攝護腺炎）：

慢性的攝護腺發炎有時會造成深部的搔癢或腫脹感，導致大腦誤判為性衝動。潘思穎形容，患者試圖透過射精來「抓癢」，結果反而越抓越癢，陷入痛苦的惡性循環。

3. 藥物副作用：

某些治療帕金森氏症的藥物，或是安非他命等非法藥物中可能添加非法的荷爾蒙，會讓人性慾失控。

針對這類患者，潘思穎透露，有時反而會開立抗憂鬱藥物治療。他解釋，這是利用該類藥物在平時令人討厭的副作用「延遲射精」或「性慾減退」，但在這類性慾失控的患者身上，這些副作用卻成了讓他們重獲平靜、找回健康生活的救命仙丹。