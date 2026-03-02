「3動作秒睡」專家親測爆紅！網友一試驚喊：真的好睡

<br>

記者李佳蓉／綜合報導

忙了一整天，好不容易躺上床，大腦卻像高速公路停不下來？或總覺得腰部緊繃、髖部沉重，怎麼躺都不對勁？脊醫博士暨物理治療師張軒彬分享「睡眠開關」衛教影片，短短5分鐘的動作引發討論，至今已突破百萬人次觀看。不少飽受失眠所苦的網友實測後驚呼：「我每晚睡前都會莫名其妙這樣做欸，尤其是第二項，難怪我都秒睡」、「真的好睡」。

張軒彬在粉專「倍康脊背諮詢中心」分享影片指出，許多人躺下後覺得難以入眠，往往是因為身體還帶著一整天的壓力。他親自測試後發現，有3個動作對於開啟「睡眠開關」最有效，且不需要準備瑜珈墊，直接在床上就能完成。他感性表示：「試著把這5分鐘留給自己，你會發現隔天醒來神清氣爽！」

▼有網友實測「睡前5分鐘」的放鬆動作後，驚喜喊「真的好睡！」（示意圖／本報資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

張軒彬博士親測！「睡前5分鐘」放鬆指南：

1. 快樂嬰兒式（停留1分鐘）：

平躺後雙手抓握腳掌，呈現如同嬰兒般自然張開雙腿的姿勢。張軒彬建議可以「左右輕晃」，藉此釋放堆積一整天的骨盆壓力。

2. 抱膝排氣式（停留1分鐘）：

雙手抱住膝蓋往胸部靠攏，對於長時間久坐導致的腰椎緊繃有良好的舒緩效果。而這招也是眾多網友點名「最有感」的秒睡關鍵。

3. 臥姿束角式（停留3分鐘）：

平躺後腳底板對腳底板、膝蓋向兩側自然垂下。張軒彬提醒，此時請閉上眼，感受身體徹底沉入床墊的重量感。

張軒彬呼籲，每晚應給自己一個小小的儀式感，「把壓力留在今天，把好夢留給今晚」。透過5分鐘的簡單伸展，不僅能改善睡眠品質，更能找回遺失已久的深層睡眠。