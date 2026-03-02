血糖飆800送ICU！30歲男「眼球血管爆開」滿是血塊　醫示警3類食物





▲男子突然昏倒，送急診一驗血糖飆到800多。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

生活習慣真的會毀掉眼睛！眼科醫師鐘珮禎分享一名驚悚個案，一名30多歲的科技業男子，因長期日夜顛倒、三餐依賴外送炸物與手搖飲，竟在上班時突然昏倒，緊急送醫一驗血糖飆到800多，住進加護病房搶命。沒想到醒來後，他驚覺眼前出現大片飛蚊飄動，醫師檢查後倒吸一口氣，患者的眼球血管早已爆開，「整個玻璃體滿滿都是血塊」。

鐘珮禎醫師在節目《小宇宙大爆發》中指出，男子因工作忙碌，下班時已是深夜，單身的他為了方便，餐餐點外送滷味、炸物，還要配上手搖飲或汽水，長期下來，不僅引發血糖失控造成昏迷，更對視力造成衝擊。醫師解釋，患者因高血糖導致視網膜病變，引發血管增生並爆開，即便後來進行藥物注射與手術，視網膜也因發炎而坑坑巴巴，視力難以完全恢復。

「吃的東西對身體健康、眼睛視力，其實有很大很大的影響。」鐘珮禎提醒，除了含糖飲料是隱形殺手，日常生活中還有「3類傷眼食物」千萬要避開：

鐘珮禎示警：這3類食物超傷眼！

1. 奶精、奶油球（反式脂肪）

奶精裡含有的反式脂肪，吃多會引起身體發炎反應，並增加俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白，不僅會增加血管病變風險，目前研究也認為可能使黃斑部病變風險增加。

2. 糕餅類（酥油＋自由基）

糕餅類為了口感常添加酥油，這是一種氫化過的精緻油，在製作過程中就會產生自由基。醫師示警，當這些精緻油再經過高溫烘焙，會產生第二道的自由基，增加身體的氧化反應，導致眼中風、黃斑部病變的風險提高。

3. 塑膠容器外帶熱食（塑化劑）

台灣人愛喝熱湯，但若使用塑膠袋或塑膠容器裝高溫的食物，容易溶出塑化劑。醫師強調，塑化劑是環境荷爾蒙，除了致癌風險，也會造成血管病變。甚至現在流行的紙吸管、紙杯，為了防水表面會塗上一層亮亮的塗層，同樣存在塑化劑風險。