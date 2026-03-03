網推「戰痘3神藥」爆紅！藥師揭藥局不敢賣真相　臉恐越擦越爛

▲近日在社群平台上掀起一波「戰痘神藥」的討論。（示意圖／粉專「肌情藥師-藥師How棒」提供）

記者李佳蓉／綜合報導

抗痘之路漫長，最近Threads上掀起一波痘痘藥膏討論熱潮，不少深受困擾的網友留言急問：「這個在哪買？」、「藥局買得到嗎？」對此，藥師陳澤鈞直言，這幾款藥膏之所以不能隨便買到，並非藥局刻意不賣，而是受法律嚴格規範。他提醒，部分爆紅成分如A酸或高濃度杜鵑花酸具有強烈刺激性，若擅自購買使用，一旦傷了皮膚後悔都來不及。

藥師陳澤鈞在粉專「肌情藥師-藥師How棒」分享，台灣藥品依照《藥事法》嚴格分為三個層級，民眾購買前應先搞懂：

1.成藥：藥性最溫和，不需醫師或藥師指示，在超商、藥妝店就能買到，如小護士（曼秀雷敦）、綠油精等。

2.指示藥（OTC）：不需要醫師處方，但購買前必須諮詢藥師，由藥師評估症狀後才可於藥局購買，例如常見的普拿疼、暈車藥。

3.處方藥（Rx）：這類藥品必須憑醫師開立的處方箋，藥局才可合法販售。即使走進藥局指名購買，藥師也依法不能直接販賣。

為什麼A酸、思媚、思麗安不能直接買？

針對近期爆紅的痘痘藥，陳澤鈞解釋，許多人以為能自己購買的成分其實都是「處方藥」。 以治痘效果強的A酸來說，範圍涵蓋第一代至第四代，雖然效果顯著但刺激性高，必須經醫師判斷膚況來決定合適濃度，且「孕婦是完全不能使用的」。 另外，淡斑常用的「對苯二酚」，在台灣不論濃度高低，也通通被列為處方藥管理。

至於被網友視為「溫和的神仙成分」的杜鵑花酸（Azelaic Acid），陳澤鈞指出，臨床研究多以15～20%濃度為治療標準。 在台灣，濃度一旦達到20%的杜鵑花酸藥膏（如思媚、思麗安、使痘消），就屬於處方藥。 雖然杜鵑花酸相對溫和、孕婦也安全，但初期使用可能會有灼熱感與輕微搔癢。

陳澤鈞建議，想改善痘痘問題，應先讓醫師評估狀況，再由藥師確認用藥方式，找到屬於自己的戰痘之路。購買前，他提醒應先確認3件事：

✓確認許可證字號：外盒是否有「衛部藥製字」或「衛部藥輸字」開頭。

✓確認成分：若含有上述處方成分，請先就醫領取處方箋，切勿自行購買。

✓通路要正確：絕對不要在網購、直播或找海外代購購買藥膏。這些管道品質無保障，若不慎買到違規添加類固醇或重金屬的產品，恐對皮膚造成永久傷害。