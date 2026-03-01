ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

脂肪肝年輕化　營養師列「9大護肝清單＋4種NG飲食」

營養師推薦9大護肝好食物。（圖／好食課提供）

▲營養師推薦9大護肝好食物。（圖／好食課提供）

記者趙于婷／台北報導

肝臟被稱為人體最沉默的器官，全年無休負責解毒、代謝、合成營養素與儲存能量，但一旦出問題，往往已經相當嚴重，而保養肝臟可以從日常飲食就該開始。好食課營養師張宜臻整理「9大護肝好食物」，同時也提醒「4類傷肝地雷食物」要節制攝取，才能真正為肝臟減壓。

張宜臻提醒，肝臟不像皮膚或頭髮能立即反映狀況，很多人直到健康檢查才發現指數異常，想守護肝臟健康，關鍵在於日常累積，建議飲食要少油、少鹽、少酒、少糖，多原型食物與天然抗氧化食材，才是讓肝臟長期穩定運作的根本之道。

【9大護肝好食物】

1. 鮭魚
富含ω-3脂肪酸，有助抗發炎、減少肝臟脂肪堆積，幫助預防脂肪肝。

2. 十字花科蔬菜（如青花菜、高麗菜、白蘿蔔）
含有槲皮素、蘿蔔硫素等植化素，具抗氧化效果，也能提升肝臟解毒能力。

3. 堅果
富含維生素E與優質脂肪酸，研究發現可降低非酒精性脂肪肝風險，但仍需注意份量控制。

4. 莓果類（如藍莓、覆盆子）
含有花青素，幫助抗氧化，並可能預防肝纖維化。

5. 葡萄
含有白藜蘆醇，研究顯示可抗氧化、減少氧化壓力對肝臟的傷害。

6. 葡萄柚
雖然目前沒有直接證據證實可預防肝病，但內含柚皮素、柚皮苷，具抗發炎與保護肝細胞作用。

7. 番茄
富含茄紅素，有助降低脂肪肝與肝纖維化風險，為肝臟多一層防護。

8. 綠茶
含有兒茶素等抗氧化物質，可降低肝臟脂肪堆積，並減少其他肝臟疾病風險。

9. 薑黃
薑黃中的薑黃素具抗發炎效果，可能減緩肝纖維化，降低肝硬化風險。

營養師提醒，以上食物並非「吃了就不會得肝病」，而是透過抗氧化、抗發炎與改善脂肪代謝等機制，幫助肝臟維持健康狀態，仍需搭配均衡飲食與規律生活。

【4種傷肝地雷食物】

1. 高鹽食物
攝取過多鹽分可能傷害肝細胞，並提高非酒精性脂肪肝風險。

2. 酒精飲品
酒精主要由肝臟代謝，產生的乙醛會直接傷害肝細胞，同時影響營養素代謝，促使脂肪堆積，增加脂肪肝與肝硬化風險。

3. 高脂飲食
油脂攝取過多容易讓脂肪囤積於肝臟，促進慢性發炎。

4. 果糖飲料
果糖在肝臟代謝過程中會增加脂肪生成，長期大量飲用含糖飲料，容易導致脂肪肝。

關鍵字： 護肝 肝臟 好食課 養肝食物

