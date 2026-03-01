ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

牙痛半年照X光都正常　醫揪出「牙根縱裂」4大因素要當心

▲▼牙痛,牙齒。（示意圖／達志影像）

▲醫師提醒，50歲後牙根縱裂風險激增。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名50歲高階主管近半年來右下排牙齒反覆腫脹不適，多次就醫照X光卻查不出原因，被當作一般牙周病治療卻未見好轉，直到進一步做影像檢查後，才發現原來是牙根深處已發生縱向裂痕。醫師提醒，除了「啃咬硬物」的飲食習慣，現代人「工作壓力大、自我要求高、夜間磨牙」，更是造成「牙根縱裂」的隱形殺手，且50歲後風險激增。

台北市立聯合醫院中興院區口腔醫學科主任吳朋儒指出，近期台灣一份針對359顆牙根縱裂牙齒的研究顯示，50歲以上族群的發生率高達31.9%，明顯高於年輕族群的12.6%，這顯示中高齡族群的牙裂風險，是年輕人的近3倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而日本臨床研究統計中，在必須被拔除的牙齒中，約有31.7%是因為發生「垂直牙根裂」，在上述因牙根裂而拔牙的案例中，超過九成（>90%）曾經做過根管治療（抽神經），失去牙髓結構及營養供應的牙齒會變脆，就像乾枯的樹枝容易斷裂。

另外，許多患者也會疑問為何X光照不出？吳朋儒表示，牙根縱裂初期裂痕極細，且傳統X光是2D平面影像，如果裂痕方向剛好跟X光照射角度重疊，就像站在側面看一張紙，完全看不出裂縫，這導致許多患者反覆求醫，甚至誤做不必要治療。

吳朋儒提醒，尤其是50歲以上且做過根管治療的民眾，若出現單顆牙齒反覆長膿包、咬合無力或不明原因悶痛，應尋求牙科醫師評估，透過專業診斷釐清病因，確實解決及改善問題。

【孔雀滿臉問號】對孔雀表演「人類版開屏」！本尊問號臉不理解但尊重

關鍵字： 牙齒健康 牙根縱裂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

喝咖啡不會提神　營養師破解「8大迷思」

脂肪肝年輕化　營養師列「9大護肝清單＋4種NG飲食」

牙痛半年照X光都正常　醫揪出「牙根縱裂」4大因素要當心

原來骨鬆那麼近！年過40骨密度就下滑　骨鬆學會理事長：補充速度跟不上流失速度！鈣+維生素K2、D3有助提升補鈣效率

開學注意腸病毒疫情升溫　疾管署揭「8大重症前兆」應送大醫院

80%台人中招！他天天刷牙也難逃　醫揭「2大錯誤」牙周病不可逆

凡士林「5大隱藏用法」全公開！藥師警告：拿來卸妝恐堵塞毛孔

沒吃肉也中鏢！研究曝「吃素大腸癌率反增」　醫示警致癌5陷阱

想愛愛卻「突然不行」　醫揭男性「3大壞習慣」最傷性功能

40歲男「走路常撞到」確診青光眼　醫揭早期警訊：患者年輕化

讀者迴響

回到最上面