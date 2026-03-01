牙痛半年照X光都正常　醫揪出「牙根縱裂」4大因素要當心

▲醫師提醒，50歲後牙根縱裂風險激增。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名50歲高階主管近半年來右下排牙齒反覆腫脹不適，多次就醫照X光卻查不出原因，被當作一般牙周病治療卻未見好轉，直到進一步做影像檢查後，才發現原來是牙根深處已發生縱向裂痕。醫師提醒，除了「啃咬硬物」的飲食習慣，現代人「工作壓力大、自我要求高、夜間磨牙」，更是造成「牙根縱裂」的隱形殺手，且50歲後風險激增。

台北市立聯合醫院中興院區口腔醫學科主任吳朋儒指出，近期台灣一份針對359顆牙根縱裂牙齒的研究顯示，50歲以上族群的發生率高達31.9%，明顯高於年輕族群的12.6%，這顯示中高齡族群的牙裂風險，是年輕人的近3倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而日本臨床研究統計中，在必須被拔除的牙齒中，約有31.7%是因為發生「垂直牙根裂」，在上述因牙根裂而拔牙的案例中，超過九成（>90%）曾經做過根管治療（抽神經），失去牙髓結構及營養供應的牙齒會變脆，就像乾枯的樹枝容易斷裂。

另外，許多患者也會疑問為何X光照不出？吳朋儒表示，牙根縱裂初期裂痕極細，且傳統X光是2D平面影像，如果裂痕方向剛好跟X光照射角度重疊，就像站在側面看一張紙，完全看不出裂縫，這導致許多患者反覆求醫，甚至誤做不必要治療。

吳朋儒提醒，尤其是50歲以上且做過根管治療的民眾，若出現單顆牙齒反覆長膿包、咬合無力或不明原因悶痛，應尋求牙科醫師評估，透過專業診斷釐清病因，確實解決及改善問題。