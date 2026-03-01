20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋急阻：還沒交過男友

▲女大生子宮內膜長息肉，醫師建議以子宮鏡經陰道手術，媽媽嚇瘋急阻。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

中榮婦產科醫師謝筱芸分享，日前診間來了一對母女，20歲的女兒經超音波檢查後，發現子宮內膜長了息肉，為了精準治療，建議安排子宮鏡手術。沒想到，媽媽一聽儀器「要從陰道進入」，瞬間驚恐尖叫：「醫師！不行啦！她才大學，還沒有交過男朋友耶，那這樣以後怎麼辦？」強烈反應讓現場一度陷入尷尬。

謝筱芸醫師在粉專「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文描述，該名媽媽是診間熟面孔，當天為了女兒的健康特地前來，沒想到在討論治療方案時，觀念卻出現巨大鴻溝。當醫師提出可做子宮鏡手術時，媽媽反應激烈，擔憂手術會破壞俗稱「處女膜」的組織。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對媽媽的焦慮，謝筱芸轉頭，語氣堅定地看著這位只大自己5歲的母親說：「拜託，都2026年了，那塊肉（處女膜）真的一點也不重要，好嗎？」她更直言，「如果以後男朋友有意見，可以直接跟他分手。」

針對民眾對「那層膜」的迷思，謝筱芸也進行機會教育。她解釋，俗稱處女膜的組織，正確學名應為「陰道冠」，它並非像手搖飲杯上的封口膜是一片完整的膜，事實上是一個「肉做的彈性環狀組織」。

「身體健康永遠比那層組織重要一千萬倍。」謝筱芸也向廣大女性喊話，若未來的對象在意那塊肉勝過妳的身體健康，「這種人，不分留著要幹嘛？」呼籲女性應打破舊有迷思，別為了傳統框架犧牲健康。