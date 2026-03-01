喝咖啡不會提神　營養師破解「8大迷思」

▲營養師破解咖啡迷思。（圖／達志示意圖）

文／好食課營養師林世航

喝咖啡心悸？喝咖啡睡不著？咖啡副作用好像很多，其中咖啡因常變成眾所矢之！不過，咖啡因真的這麼萬惡嗎？就讓好食課解析咖啡因的背後科學，讓你簡簡單單了解咖啡因是什麼！

迷思一⟫喝咖啡會提神嗎

破解⟫咖啡因不會提神！是讓人睡不著

理論上，咖啡因本身不會有「提神」效果，而是讓我們睡不著！人體的睡眠機制非常複雜，包含了GABA、adenosine等神經傳導物質，這些物質主要調控著人類的「生理時鐘」。其中，adenosine是啟動睡眠，也就是睡著的那一個開關機制（sleep onset）的關鍵物質！

當adenosine接合在腦中的受體時，就會開啟睡眠的開關，讓我們「睡著」。 咖啡因是一種嘌呤生物鹼，與adenosine有非常相似的結構，因此咖啡因會與adenosine競爭腦部的作用受體（adenosine 2A receptor），讓腦部無法啟發「睡著反應」，因此就會睡不著。

迷思二⟫喝咖啡會心悸

破解⟫一般族群正常飲用咖啡不會引起心悸

2006年的美國心臟醫學會期刊刊登了一項研究，研究找了近1,400位受試者，詢問其咖啡、茶與巧克力的攝取頻率，並讓受試者戴上心電圖監測儀器監控心跳狀況。

結果發現這些受試者的咖啡因飲品的攝取頻率，並不影響早期心房、心室收縮等心悸指標，因此學者也推測對於一般人來說，正常飲用咖啡並不會引起心悸問題。

迷思三⟫喝咖啡會上癮，不喝會頭痛、手抖？

破解⟫高量咖啡飲用者，不喝時短期內會有輕微不適

咖啡戒斷症（caffeine withdrawal syndrome），是大家最擔心的事情，好像只要喝咖啡就會上癮，不喝就會出現成癮戒斷症，真的是這樣嗎？

咖啡因戒斷症確實是被列於精神病診斷指南（DSM-5）與醫師診斷手冊（ICD-10）中，而且也有研究在探討咖啡因戒斷症的狀況，但可能不若我們想像中嚴重！

2004年的精神藥物學期刊（Psychopharmacology）的數據顯示：

50%的人會出現頭痛問題

13%的人會有功能性異常的問題

12-24小時後出現症狀

症狀持續2-9天，20-51小時為症狀高峰期

1992年新英格蘭醫學期刊（NEJM）的數據顯示：

52%的人出現頭痛問題

8%的人有疲倦問題

11%的人出現活力減退現象

8%的人有焦慮反應

11%的人有情緒低落問題

不過，其實這些研究的受試者都是攝取較高量咖啡製品，是每天喝2.5杯-6杯咖啡的人。這與台灣人的咖啡攝取習慣不同，所以在台灣咖啡因戒斷的問題應該不嚴重！

迷思四⟫喝咖啡會導致骨質疏鬆症？

破解⟫重點是鈣質攝取夠，不是咖啡量

過去有新聞報導指出，有位30歲的女生每天攝取4杯黑咖啡，骨質疏鬆的狀況就像老人一樣，這是真的嗎？在2006年國際骨質疏鬆症期刊的研究發現，每日咖啡、咖啡因的攝取量增加時，骨質疏鬆症的風險也會隨之顯著增加！確實，咖啡因會活化骨骼上噬骨細胞的活性，促進骨鈣釋放進血液中，但更重要的是鈣質攝取不足！

上述的數據，前提是鈣質攝取在每日700毫克以下，研究發現如果鈣質攝取在700毫克以上，咖啡與咖啡因的攝取就與骨質疏鬆症風險沒有顯著相關性了！依照國民營養調查的結果，我們的鈣質大概只有攝取600毫克而已，所以想要健康喝咖啡，就要先吃夠鈣質！

美國醫學會期刊也有文獻指出，牛奶可以弭平咖啡帶來的骨質風險，拿鐵就是一個喝咖啡的好方法！

迷思五⟫深焙咖啡的咖啡因含量較多？

破解⟫沒錯！深焙咖啡的咖啡因含量較多

很多人以為深焙咖啡比較苦，所以深焙咖啡的咖啡因含量比較高！但是，咖啡因其實是個熱穩定性很好的物質，不太會因為熱而破壞！研究發現不同焙度咖啡豆的咖啡因含量並未有顯著差異！

深焙並不會讓咖啡豆的咖啡因含量增加！是咖啡在烤焙過程中會持續失水，所以重量比較輕，如果要沖同樣容量的咖啡，就會用到較多的咖啡豆。即便深焙咖啡「豆」的咖啡因含量並未比較多，但深焙「咖啡」的咖啡因就可能比較高！

迷思六⟫阿拉比卡咖啡豆的咖啡因比較少

破解⟫沒錯，阿拉比卡咖啡豆的咖啡因約只有一半

目前市面上主流的咖啡豆豆種有羅布斯塔與阿拉比卡兩種，羅布斯塔咖啡豆的價格普遍較為便宜且味道厚實濃烈，因此常作為配方豆的主要豆種之一，用在拿鐵、美式等義式濃縮咖啡基底的咖啡。

羅布斯塔咖啡豆的味道比較厚實、濃烈的原因，主要就是因為其咖啡因與其他植化素含量較高，相較於阿拉比卡豆而言，整體含量大約高出1倍！

迷思七⟫為什麼有人對咖啡因無感？

破解⟫基因導致體質不一樣，讓腦部對咖啡因不敏感

雖然說咖啡因會與adenosine競爭受體，但是這個受體（adenosine 2A）可能因為基因型的關係，讓咖啡因與此受體的敏感性下降。

這個受體的基因為ADORA2A，研究發現這個基因在1083的鹼基配對上有著基因多型性（single nucleotide polymorphism, SNP）*，從原本的CC型態，變成CT或者TT的型態。

由於adenosine的基因在1083的位置，從C轉變成T，就影響了受體對咖啡因的敏感性，而這個變異也反應在咖啡因攝取行為。

2007年美國臨床營養期刊的研究發現，帶有CC或CT型的人，比較少攝取高量的咖啡因，反之帶有TT型的人可以耐受咖啡因，所以咖啡因的攝取量比較高。

迷思八⟫亞洲人比較不容易代謝咖啡因

破解⟫沒錯！亞洲人的基因導致代謝咖啡因速度比歐美人慢

人體中與咖啡因有關的受體或酵素，除了adenosine 2A受體以外，最重要的就是肝臟中的cytochrome P450系統，這個系統也同時掌控了許多藥物的代謝。同樣的，基因掌控著cytochrome P450的機制，其中一個就是CYP1A2。

CYP1A2的基因片段上也有許多位置具有變異，尤其在163位置的點突變（A to C）主要掌控了咖啡因的代謝。

2008年的藥物基因體學期刊發現，亞洲人的CYP1A2的163位置大部分都帶有C的型態，因此讓亞洲人對咖啡因的代謝能力比歐美人種低落，這會延長咖啡因在體內的半衰期。

因此同樣攝取咖啡因製品，遞延了在亞洲人體內的效果，這也可能是讓亞洲人比較不能耐受咖啡的原因之一。

結語⟫

咖啡是個富含植化素的飲品，淺焙的咖啡也含有豐富的綠原酸等營養素，這些營養素都具有幫助脂肪代謝、血糖調控等功效，因此適度喝咖啡，且不加糖、不加奶精的方式飲用，也可以選擇拿鐵順帶補充鈣質，都是很好且很健康的喝咖啡方式！