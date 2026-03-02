女愛露營染黴菌「腦室阻塞」開刀保命　醫：恐終身服藥

▲女子熱愛登山露營，疑因免疫力低，在戶外感染黴菌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

一名30來歲女性喜歡登山露營，日前右臉發麻、鼻子不適，且頭痛加劇，就醫後，發現竟是少見的「掃帚黴菌」感染，且黴菌一路從鼻竇侵犯至腦部，不僅開刀引流，還可能終身用藥；醫師說，患者為備孕，曾接受免疫抑制治療，抵抗力低，可能因此在戶外感染此菌，提醒這類「免疫媽媽」求子須多注意。

收治個案的台大醫院感染科主治醫師林冠吟說，患者最初出現右側臉部麻木及鼻竇不適，症狀持續逾1個月，並開始頭痛，雖曾到其他醫院接受鼻竇電腦斷層、腦部核磁共振等檢查，耳鼻喉科也曾進行鼻內清創，但病情未緩解，仍反覆發燒，轉至台大治療，才發現黴菌已由鼻竇感染至腦部，並造成腦部深處的腦室阻塞。

林冠吟指出，經檢驗證實患者感染「Microascus spp.（微黴菌）」，舊稱「掃帚黴菌」，根據文獻，其侵犯腦部的成人案例僅個位數，且治療不理想，多難以存活；該菌在社區一般環境中不常見，多見於土壤、植物，此病人可能是在登山露營的過程中接觸到，加上個人為求懷孕，曾使用生物製劑約半年，導致抵抗力下降，「部分免疫細胞已經低到幾乎測不到」，才讓掃帚黴菌有機會在體內擴散。

▲顯微鏡下的掃帚黴菌。（圖／林冠吟提供）

針對治療，林冠吟說，個案經歷艱辛，因測試發現多種藥物對掃帚黴菌效果有限，醫療團隊只好採高劑量治療，並合併2種以上抗黴菌藥；此外，由於感染一度壓不住，病人腦室遭大量生長的黴菌阻塞，故接受神經外科手術，透過引流管將腦室產生的液體持續輸送到身體其他部位，以免腦壓失控。

林冠吟表示，患者治療1年期間，病情反反覆覆，每當嘗試降低藥量便復發，最終維持高劑量數月才逐步下調，日前已降為單一口服抗黴菌藥，但腦部尚未完全除菌，評估需長期追蹤，不排除得終身用藥。

對於患者求子，林冠吟則說，某些女性、例如此病人因免疫異常，懷胎不易，故接受免疫抑制治療，但當時沒有成功懷孕，未來也不適合再進行這類療法，以防體內掃帚黴菌又坐大。

▲培養出來的掃帚黴菌，呈深橄欖綠色、圓形、絨毛狀菌落。（圖／林冠吟提供）

針對反覆流產或胚胎不易著床女性，新光醫院生殖中心主任李毅評說，約15%的不孕症與免疫因素有關，所以會考慮使用類固醇或其他免疫抑制劑，但治療前須經完整評估，療程中亦須持續觀察。

李毅評指出，免疫抑制治療會降低免疫力，體內若有細菌、病毒，較容易伺機而動，故相關用藥應由多專科團隊合作評估，尤其需要免疫專科醫師參與，而非單一科別決定；此外，部分「免疫媽媽」常因反覆流產，急於保住孩子，往往傾向積極投藥，但仍須與醫師審慎討論風險及效益，以防嚴重感染。

林冠吟提醒，隨著生物製劑、免疫調節療法日益普遍，醫師與患者均應提高感染警覺，若出現持續鼻竇不適、臉麻或頭痛加劇等症狀，且對一般治療反應不佳，最好快到大醫院詳細檢查。