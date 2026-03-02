眼藥水「直滴眼球」錯了！藥師曝正確位置：要拉這裡

▲藥師警告「眼藥水不要直接滴在眼球上！」（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

眼睛乾澀、過敏好癢，許多人習慣仰頭、拿著眼藥水就往眼球「正中央」滴，以為這樣吸收最快？藥師洪正憲急喊卡，直言「直接滴在眼球上是錯誤的」，不僅會刺激角膜引發「眨眼反射」，讓藥水瞬間流失；且部分藥水成分刺激性較高，嚴重甚至可能傷害眼睛。他也親授正確點法與「黃金順序」，提醒民眾別再做白工。

眼藥水到底該滴在哪裡才對？藥師洪正憲在粉專傳授正確使用方法：只要輕輕將下眼瞼向下拉，眼睛往上看，將藥水滴在下方的「眼瞼窩」中即可。他強調，這個位置能減少對角膜的刺激，讓藥水更容易停留在眼睛裡，進而發揮最大藥效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了滴對位置，使用眉角也不少。洪正憲列出「8大注意事項」供民眾自我檢核：

1. 點藥前務必洗手：保持雙手清潔是基本。

2. 避免污染：瓶口千萬不可碰到睫毛或眼皮，防止細菌污染藥水。

3. 間隔5分鐘：若需點不同眼藥水，兩者之間須間隔至少5分鐘。

4. 懸浮劑型要搖勻：使用前務必搖晃均勻。

5. 掌握「黃金順序」：若需同時使用不同劑型，請依序使用：眼藥水 → 懸浮劑型眼藥水 → 眼藥膏。

6. 不可共用：眼藥水屬個人藥品，共用恐造成交叉感染。

7. 輕閉雙眼：點完後輕閉雙眼約30秒休息。

8. 按壓眼角：可以按壓鼻側眼角（鼻淚管位置）約30秒，減少藥水經鼻淚管流入鼻腔。

最後，洪正憲提醒，點藥前務必確認瓶身標示與藥名，避免拿錯。此外，眼藥水一旦開封超過1個月，即使裡面還有剩也建議「直接丟棄」，因為藥效可能已經下降，且污染風險也會隨之增加。他呼籲，眼睛是非常敏感的器官，若用藥後有任何異常或不適，都不要硬撐，應立即停藥並諮詢眼科醫師或藥師。