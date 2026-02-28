吃清淡也沒用！科技男「忽略1習慣」腎功能一路墜　醫曝關鍵

▲男子每天睡太少，腎功能跟著溜滑梯。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

明明不吃重鹹、認真控制血壓，為什麼腎功能還是救不回來？一名50多歲的科技業主管，拿著健檢報告滿臉愁容，他納悶太太煮飯已不加鹽巴，腎絲球過濾率卻持續下滑，唯一困擾是工作太忙「每天睡不到5小時」。對此，腎臟科醫師林軒任示警，睡眠時間長短悄悄決定了腎臟的壽命，一旦「該睡未睡」成為常態，腎臟會付出代價。

林軒任醫師在粉專「引人入腎・林軒任醫師」分享，多數患者談到保養腎臟，第一反應都是少鹽、少油、控血糖，卻忽略了佔人生1/3時間的睡眠。他形容，腎臟就像一座24小時不打烊的精密污水處理廠，白天處於高負載狀態，唯有在進入深層睡眠時，身體的副交感神經接管、心跳變慢，血壓自然下降約10%～20%，醫學上稱為「Nighttime dipping」。

「這個血壓下降的過程非常重要！」林軒任解釋，夜間血壓下降等同於幫高壓運作一整天的腎臟微血管減壓，讓腎臟細胞修復受損組織、清除自由基。若像該名患者一樣長期睡不到5小時，身體會持續處於「備戰狀態」，交感神經與壓力荷爾蒙降不下來，等同強迫腎臟連大半夜都要開超強馬力運轉，微血管長期承受高壓便會硬化、受損，最後導致腎功能跟著溜滑梯。

研究也發現，「每天睡不到6小時」正是傷害腎臟的明確元凶。想救腎要先救睡眠！林軒任提出3招自救法：

1.建立下班儀式感：睡前1小時將手機、平板放房門外，改看實體書或聽輕音樂，讓腦波平靜以利褪黑激素分泌。

2.避開干擾物質：下午2、3點後避開咖啡因；且不要誤以為喝酒能助眠，酒精會破壞深層睡眠結構，讓人越睡越累。

3.專業醫療協助：若睡很久仍睡不飽，或有嚴重打呼問題，切勿自行購買安眠藥，應尋求專業睡眠中心找出原因。

林軒任提醒，不要以為失眠沒什麼大不了，幫大腦建立規律休息，才是保養腎臟的關鍵。