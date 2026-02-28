沒吃肉也中鏢！研究曝「吃素大腸癌率反增」　醫示警致癌5陷阱

▲研究顯示，素食者整體罹癌率降低，但大腸癌發生率不減反增，醫師點出5關鍵原因。（示意圖／院方提供）

不少人因為宗教或為了健康選擇長期茹素。不過，英國最新研究指出，雖然素食者整體罹癌率較低，但大腸癌的發生率竟不減反增！對此，肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，診間確實遇到不少茹素多年、飲食清淡的患者，最後仍確診大腸癌，他進一步揭開素食者易踩的「5大健康盲點」，包括維生素D攝取不足、食用過多加工素食等，都會提升致癌風險。

為何素食者的大腸癌風險不減反增？錢政弘醫師在粉專整理出「5個關鍵原因」，提醒吃素的朋友務必留意：

1.維生素D嚴重不足：維生素D多存在於魚類、雞蛋，茹素者缺乏比例比一般人高出2～3倍，而這正是大腸癌的明確風險因子。

2.「極端低油」阻礙吸收：維生素D屬脂溶性，需油脂協助吸收。錢政弘直言，若追求極致清淡、滴油不沾，導致維生素D吸收率低下，反而得不償失。

3.活動量與日照過少：若習慣靜態活動（如打坐、讀經）造成久坐、腸道蠕動變差，加上少曬太陽，風險就會悄悄上升。

4.鈣質攝取短缺：鈣離子能結合膽酸，減少對腸道黏膜的毒害。若不攝取牛奶、優格等乳製品，又未從他處補鈣，腸道就會少了這層保護。

5.加工素食與調味危機：加工素肉或重口味調味料中的添加物，反而可能是致癌元凶。

吃素如何吃出健康？錢政弘建議掌握「截長補短」原則：優先選擇原型食物、遠離複雜調味，並透過香菇、堅果、芝麻及芥蘭、豆腐等食材補足維生素D與鈣，且一定要多運動、多曬太陽。最後他也分享防癌黃金組合：「常吃魚＋多蔬果＋每週2份優格＋避開加工肉品」，保持均衡才是最好的防癌之道。