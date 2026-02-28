40歲男「走路常撞到」確診青光眼　醫揭早期警訊：患者年輕化

▲別以為青光眼是老年人的專利，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

40多歲張先生本身有高度近視、平時需長時間盯著電腦工作。近半年來，他發現自己常常「笨手笨腳」，走路常莫名撞到門框或桌角，經常打翻放在桌邊的水杯，還伴隨著眼睛脹痛。起初他以為只是太過疲勞，直到接受眼科檢查，才驚覺眼壓過高，且周邊視野已出現不可逆的缺損，確診為青光眼。

青光眼不是年長者專利！根據統計，台灣青光眼患者已突破45萬人，且近三成患者年齡低於49歲。三軍總醫院眼科部主治醫師呂大文指出，青光眼是一種漸進式的視神經病變，眼壓升高是主要危險因子，高度近視、過度使用3C產品、睡前關燈滑手機等都會對眼睛產生生理上的壓力，造成的視力損害是「不可逆」的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂大文表示，青光眼早期的視野缺損難以察覺，許多年輕患者常將「走路撞到桌角」、「找不到放在身旁的物品」誤認為是自己粗心大意，直到就醫才發現視神經已受損。呂大文解釋，當眼球內的房水排出受阻，累積的眼壓就會壓迫視神經，導致視野從周邊開始「變暗」或「缺損」，由於中心視力往往最後才受影響，許多患者容易錯失黃金治療期。

針對青光眼治療，呂大文說明，傳統多以眼藥水為主，若控制不佳，醫師會依個別病況評估是否需進一步手術。以張先生個案為例，工作忙碌常忘記點眼藥水，對藥水的副作用也感到不適，更擔心傳統手術的風險，在綜合評估並與醫師討論後，以微脈衝經鞏膜雷射作為治療方式之一。術後經追蹤觀察，眼壓下降呈現較穩定趨勢，減緩青光眼惡化速度。

呂大文也提醒，青光眼造成的視神經傷害是不可逆的，治療的目標是「保全現有視力」，而非恢復已失去的視野。提醒40歲以上民眾，若發現生活中常有莫名碰撞、視野變窄的情形，應盡速就醫，特別是有青光眼家族史、高度近視或三高疾病的高風險族群，務必重視平日的用眼習慣，每年更應進行完整的眼科檢查。