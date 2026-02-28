日本麻疹疫情創新高！傳染力超強是新冠7倍　醫籲1情況戴口罩

▲日本麻疹、腹瀉疫情持續，國人赴日要做好防範，資料照。（圖／記者蔡玟君攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本一向是國人出國旅遊熱門地點，加上世界棒球經典賽（WBC）即將開打，更有不少熱血球迷赴日應援。根據疾病管制署資料，日本今年麻疹疫情為近7年同期新高，又以東京的病例最多。醫師提醒，麻疹傳染力強，是新冠的6至7倍，如果到人多、密閉空間建議戴上一般外科口罩，另也特別點名不建議帶6個月至未滿1歲的嬰兒前往。

疾管署特別示警近期全球多國發生麻疹疫情，亞洲如越南、新加坡、印尼、印度、蒙古及哈薩克等國家，自去年迄今持續有病例發生，其中日本今年麻疹為近7年同期新高，累計43例，以東京都和大阪府最多，其次為千葉縣、新潟縣、埼玉縣和栃木縣等。

感染科專家、中國附醫感染管制副院長黃高彬受訪表示，麻疹透過空氣傳播，R0值高達18~20，是新冠肺炎的6~7倍，也意味當沒有外力介入之下一個人可以傳給18~20人。相較於日本麻疹疫苗施打率約8成，台灣的疫苗覆蓋高達95%，具有一定的保護。

黃高彬指出，如果是年紀較大曾經得過麻疹的人，會有終身保護力，至於打疫苗者，在10年後保護力會降低，建議前往流行地區要注意人多、密閉空間至少要戴上一般外科口罩；而在東京巨蛋看球賽，因為會場相當開闊，倒是不用太過擔心。

不過，黃高彬點名「6個月到1歲之間的小朋友，應該避免到流行地區」，他分析，嬰兒出生後6個月內身上會帶來自媽媽的抗體，但6個月之後抗體消失，至1歲以前仍未滿接種麻疹疫苗年齡，這個時間要特別注意。

▲先前世界12強棒球賽冠軍戰，東京巨蛋湧入眾多台灣球迷為中華隊加油。（資料照／記者李毓康攝）

疾管署副署長林明誠昨日也提醒，欲前往東京巨蛋看WBC世界棒球經典賽或其他有病例地區的民眾，可先到旅遊醫學門診確認自身麻疹抗體狀況，評估是否需要接種疫苗，在日本出入人多的地方，回國後要做好自我健康監測21天。一般健康民眾麻疹風險較低，但如果是孕婦、免疫低下病人、未滿1歲嬰兒（未滿接種疫苗年紀）、尚未接種相關疫苗的幼兒都不建議前往。

至於其他國家狀況，疾管署監測顯示，美洲今年多個國家持續出現疫情，以墨西哥、美國、加拿大報告病例數為多，其中墨西哥疫情嚴峻，今年截至2/23已報告逾4千例，美國今年截至2/20已報告近千例；歐洲去年共計30國報告逾7千例病例，病例數以羅馬尼亞、法國、荷蘭、義大利及西班牙為多。

疾管署針對印尼、安哥拉、墨西哥、葉門、巴基斯坦、越南、印度及哈薩克，發布旅遊疫情建議等級「第二級：警示（Alert）」，請民眾對當地採取加強防護；其他共計30國列為「第一級：注意（Watch）」，提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署也提醒，國人出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩。返國時出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國3週內出現上述疑似症狀，應戴口罩儘速就醫並主動告知醫師旅遊及暴露史。