想愛愛卻「突然不行」　醫揭男性「3大壞習慣」最傷性功能

記者洪巧藍／台北報導

想和伴侶親熱卻「突然不行」，泌尿科醫師指出，男性性功能不理想，真正造成問題往往是因為「三個壞習慣」太傷，包含長期熬夜、吸菸飲酒、久坐肥胖，醫師強調，透過維持良好的生活型態與保護血管健康，才能有效提升整體的性生活品質。

書田診所泌尿科主任醫師陳鵬在影片「書田會客室」中分享，很多男性來門診諮詢性功能，不是因為不想要，而是突然不行，其實真正造成問題的，往往是三大不良生活習慣：

第一、長期熬夜

性功能非常依賴荷爾蒙和血流，熬夜會影響荷爾蒙分泌，也會讓血管修復能力變差，睡不好一定會有影響。

第二、尼古丁與過量飲酒

尼古丁會傷害血管內皮，喝酒過量也會影響循環。陳鵬提醒，微醺可以助興，但千萬不要喝多，保護血管就是保護性功能。

第三、久坐肥胖

久坐、肥胖會使代謝功能變差，增加糖尿病和高血壓的風險。陳鵬說，有些患者是因為性功能問題來求診，檢查完之後才發現是有慢性病的狀況。

陳鵬先前也曾經分享，想要有效重振雄風，可透過運動去改善，可以達到增加身體吸氧量、提升代謝能力、強化末梢血管通透性等效果，這對於床事、持久度，甚至能提升整體健康，而不同的運動種類各自有不同幫助：

1、重量訓練：增加睪固酮分泌。

2、骨盆底肌群訓練：改善早洩問題。

3、心肺訓練：增強耐力，延長持久度。

4、柔軟度訓練：避免骨盆底肌群僵硬影響硬度。

在飲食方面則建議採用「地中海飲食」，陳鵬解釋，大量攝取新鮮蔬果、全穀類、堅果、豆類等植物性食物，搭配橄欖油這類富含不飽和脂肪酸的油品，減少紅肉攝取，改為多吃雞鴨鵝等家禽白肉或魚肉，不僅對身體健康有幫助，也能改善勃起功能。