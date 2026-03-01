4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管：讓他走吧

▲男大生瘋玩遊戲4天沒睡覺，在廁所慘叫一聲後倒地，送醫診斷為腦動脈血管破裂。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

ICU護理師林婷近日分享一段令人鼻酸的案例。一名男大生在寒假期間瘋狂沉迷線上遊戲，竟連續打了4天3夜不眠不休，沒想到就在起身去廁所那一刻傳出一聲慘叫，隨即倒地昏迷。經送醫診斷為腦動脈血管破裂，最終家屬忍痛決定撤管，母親在病榻前拚命呼喊孩子名字的畫面，讓在場醫護都心碎了。

護理師林婷在粉專影片中回憶，這名大學生當時因為玩線上遊戲玩得太入迷，媽媽怎麼勸都不聽。事發當晚，他起身想上廁所，卻突然大叫一聲「啊！」就瞬間倒地，隨即出現兩眼上吊的症狀。緊急送醫檢查後，發現其腦部動脈血管破裂，出血量非常大，雖然立刻進行手術，但性命全靠升壓劑與呼吸器在維持，「如果呼吸器一撤掉，人立刻就沒了。」

在加護病房住院一段時間後，家人眼看孩子始終醒不過來，且不捨他全身插管受苦，最終心碎選擇安寧撤管。林婷感嘆，撤管當天，護理師安排親戚、同學前來道別，孩子的母親更是心碎不已，拚命叫他兒子的名字。面對如此沉重的場面，家人最終只能強忍悲痛向醫護表示：「拔了吧，讓孩子走吧。」這幕白髮人送黑髮人的景象，讓看盡生死百態的醫護人員也不禁鼻酸。

▼家屬不忍孩子受苦心碎拔管。（示意圖／CFP）

針對這起憾事，林婷示警，腦出血的發生與「不良生活習慣」脫不了關係。她指出，過度勞累、熬夜、長期大量吸菸、酗酒，以及精神壓力太大，都會悄悄傷害腦血管。

「時間長了，血管變得脆弱，即使沒有三高，也可能承受不住而破裂出血。」林婷提醒，千萬別覺得自己沒有高血壓、高血糖、高血脂就萬事大吉，平時若不保護好腦袋、養成良好習慣，血管隨時可能發生意外。