「沒聲音了…」夫睡一半臉黑像茄子嚇哭妻　醫驚：血氧55%慢性窒息

▲人夫患有極嚴重的睡眠呼吸中止症，每晚都在慢性窒息中。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「醫師，我白天像行屍走肉…」一名男子神情憔悴地走進門診，訴說自己上班提不起勁、開車也精神渙散。而真正讓家人崩潰的恐怖場景發生在夜晚，太太驚恐目睹丈夫睡到一半完全沒聲音、臉色發黑如茄子，當場嚇到整個人彈起。經醫師蔡明劭檢查發現，他患有極為嚴重的睡眠呼吸中止症，睡眠中血氧只剩55%，身體正處於慢性窒息狀態。

蔡明劭醫師在粉專分享，這名極端個案的睡眠檢查報告顯示，其AHI（睡眠呼吸中止指數）高達86.1 次／小時，代表幾乎每一分鐘都在缺氧。醫師直言，患者整個夜晚的大腦、心臟與血管都在反覆承受巨大的生理壓力。

這類個案若不治療，後果不堪設想。蔡明劭提醒，血氧降到55%已接近危險臨界值，白天的疲憊僅是冰山一角。長期嚴重的缺氧會導致精神不濟、記憶力下降，甚至引發「血壓升高、心律不整、代謝惡化」等連鎖反應。他強調，睡眠呼吸中止症絕不只是打呼大聲那麼簡單，若未及時處置，心血管風險將會明顯上升。

蔡明劭說明，很多人習慣忍耐打呼，但當另一半已經嚇到半夜驚醒，通常代表問題已非同小可。睡眠外科治療的目的不是讓打呼變小聲，而是讓呼吸真正恢復順暢。目前醫師已為該名患者完成完整評估，並量身打造最合適的治療規劃，守護患者找回健康的生命品質。

▲該問卷用於評估個人是否罹患阻塞性睡眠呼吸中止症。（AI協作圖／記者李佳蓉製作，經編輯審核）

為了預防更多憾事，蔡明劭也整理臨床常用的「STOP-BANG」問卷，建議民眾為自己與家人進行初步評估。只要回答「是」或「否」：

●打呼很大聲（隔著門都聽得到）



●白天常疲倦或想睡



●有人觀察到你睡覺會停止呼吸



●有高血壓



●BMI＞30



●年齡＞50



●男性頸圍＞40cm（女性＞35cm）



●男性

蔡明劭呼籲，若上述問項中符合3題以上即屬中高風險，5題以上則強烈建議安排睡眠檢查。他提醒：「如果你身邊有人睡覺會突然沒聲音、臉色變暗，請不要只是幫他拉被子。請建議他看醫師。」透過分享與提醒，也許就能救回身邊家人每一個真正安全的夜晚。