完全看不到！竹科男「視力一夜飆2000度」嚇瘋　醫搖頭：被操爆了

「醫師，我昨天還看得清楚，可是我今天完全看不到！」一名年輕竹科工程師驚恐地衝進診間，原先近視600度，驗光一打竟飆升至2000度，嚇得他以為自己一夜全盲。振興醫院一般眼科主任許粹剛指出，這多出的1400度是睫狀肌極度痙攣所引發的假性近視。但若發生在眼球還在發育的孩童身上，假性近視恐成真，恐爆發許多高度近視的併發症。

像連舉千次啞鈴！他視力飆2000度嚇瘋

許粹剛醫師在《健康大錢線》節目中回憶，該名極端個案因長時間近距離用眼，導致睫狀肌長時間用力、緊繃無法放鬆。醫師形容，這就像在健身房重訓連續舉1000下啞鈴，「你的肌肉已經非常疲勞，沒有辦法完全的伸縮自如的放鬆。」所幸透過藥水放鬆與睡一覺後，患者隔天度數即恢復原狀。

台灣童近視慘 盯平板「假的變真的」救不回

然而，這類個案若發生在發育中的孩子身上，後果將更為嚴重。許粹剛提醒，小朋友的眼球還在發育，若長期近距離盯著平板或短影音，眼球會為了配合假性近視而自動拉長，「一旦眼球拉長之後，你度數不是假性，是變真的。」這並非靠點藥水就能救回來。

台灣身為「近視王國」，一旦演變成高度近視，視力喪失的風險便隨之而來。許粹剛說明，超過600度即為高度近視，若破1000度將衍生許多問題，包括飛蚊症、視網膜破洞，甚至產生視網膜剝離的風險，以及新生血管長到黃斑部造成視力扭曲等等，這些都是不可逆的視力喪失。

至於為何眼睛會如此疲勞？許粹剛解釋，現代人手機不離身，由於螢幕小、光線亮，觀看距離通常在一個手臂內，對眼睛來講就是一個「做工」。他補充：「睫狀肌在我們眼睛內側虹彩邊緣的位置，它是調節我們水晶體看遠看近的。當我們看遠的時候，我們的睫狀肌是處於一個放鬆的狀況，可是當你長時間看近，你的睫狀肌就是在用力、緊繃的。」

許粹剛表示，若連續看近2～8小時，睫狀肌會一直處於用力狀態，「就像你去做重訓做了1000下，你的眼睛已經沒有辦法完全的伸縮自如的放鬆。就是操爆它。」