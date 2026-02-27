婦科醫私存2TB兒少性影像遭起訴　專家：若涉戀童症治療難度高

▲檢警查獲一名婦產科醫師持有近2TB兒少私密影像，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

一名羅姓婦產科醫師涉嫌利用看診之便，私存多名兒少病患私密處照片並散佈，檢警查獲其電腦藏有近2TB未成年性影像，已起訴建請從重量刑。台灣司法精神醫學會理事李俊宏今（27）日表示，兒少性影像案件困難在於動機不同，若是出於「營利」，制度上以刑責處理，但是如果是戀童症，現今實證醫療上治療困難度高。

根據檢方調查，羅男2020年間加入多個兒童、少年性影像群組，群組名稱都跟「蘿莉」、「幼女」、「幼齒」等字眼有關，群組內也都以傳送、分享兒少性影像為主，羅男加入群組後，還將群組內成員傳送的兒少性影像上傳到記事本，讓先後加入的成員們都可以觀看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而羅男2016年間以不明的方式先取得大量兒少性影像，2016年至2018年11月間，利用自己身為婦產科醫師前往醫院代訓期間看診、接觸病歷的機會，偷偷將多名兒童、少年病患的私密處照片存下。檢方認為，羅男犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

李俊宏指出，針對此類案件，需先了解其「動機」以及是否涉及「戀童症」。他說，有些人單純利用兒少性影像來「營利」，這樣的個案其實沒有治療空間，屬一般犯罪，主要以司法處罰處理，但也有人因為這樣的影像會產生性衝動、性的意念，如果到所謂「戀童」的程度，在臨床實證醫療上面，治療的困難度相對較高。

對於再犯風險，李俊宏分析，戀童症個案必須要有自覺，願意配合改變，因為人的衝動經常可能被喚起，治療過程中需結合壓力調適與刺激控制，但如果生活環境、職業別，高度可能接觸到容易受到刺激的環境，再犯風險仍高。他表示，風險高者後續可能必須要接受強制治療要到風險顯著降低，才有辦法回歸社會。

李俊宏也提到，現在針對「性平」重視度高，醫療體系也設有多重防線，臨床上如果有必要接觸到私密訊息或身體私密部位，都必須要有「陪同人員」，例如身體檢查或是更進一步的內診，基本上都要有護理師在場。他也提醒民眾，面對非必要檢查應主動提問，若涉及私密部位檢查，可以提出要求專業人員陪同，避免單獨處於一對一情境。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，該案件受害者未成年，且涉及利用業務犯罪、違背醫學倫理等，已經透過保護司向檢調請求提供犯罪嫌疑人的身份資料，後續再由所轄衛生局依照「醫師法」啟動「醫師懲戒委員會」進行案件審議，透過行政、司法雙軌並行，不會等最終判決才處理，懲戒方式包含教育訓練、申誡、廢止執業執照，最重可廢止醫師證書。