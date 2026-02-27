麻疹個案可傳染期「有北市活動足跡」　曾搭公車、捷運板南線

▲麻疹個案北市活動足跡。（圖／北市衛生局提供）※點圖放大

記者洪巧藍／台北報導

新北市確認一起本土麻疹個案，北市衛生局今（27）日說明，個案於可傳染期2月21日曾有北市活動足跡，包含搭214路公車到光華商場購物，後轉搭板南線到西門町逛街，最後搭307路公車返家，目前相關場域及搭乘過的捷運與公車均已加強清消，提醒曾經與確診者足跡重疊者，請自主健康監測18天。

疾管署今日公布確認今年首例麻疹群聚，一名8個月大男嬰和家人到越南探親，1月底返台後出現症狀確診，為越南境外移入，然而男嬰在醫院急診就醫時接觸者也遭感染，成為今年首例本土麻疹個案。新北市衛生局昨日公布個案是中和區42歲男性，整起群聚事件累計2人確診。

值得注意的是，個案雖然遭到匡列，在出現症狀後多次就診才確診。疾管署副署長林明誠表示，該名男性於19日出現症狀，隔日因為咳嗽發燒到醫院就醫，當時診斷為感冒，後續症狀沒有改善且於23日出疹，隔日到皮膚科診所就醫，醫師警覺請他去大醫院，最後才通報確診，目前地方衛生局已公布其於可傳染期間之公共場所活動史，並匡列包括同住親友5名共526名接觸者。

北市衛生局表示，經衛生單位疫調，確診個案於可傳染期間曾於2月21日中午12時32分至下午1時16分搭乘中興客運214公車自連城路至光華商場站，下午1時20分至1時40分於光華商場購物，於1時44分至1時50分搭乘捷運板南線自忠孝新生站至西門站，並在西門町逛街至下午3時許，下午3時12分至3時43分搭乘首都客運307公車返家，提醒曾經與確診者足跡重疊者，請自主健康監測18天。

北市衛生局提醒，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具有傳染力，感染後會有發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎及出疹等症狀。接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，儘量避免出入人多擁擠的公共場所及避免接觸小於1歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種之幼童、孕婦或免疫不全病人。

如有紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等疑似症狀，請儘速與居住地健康服務中心、北市防疫專線(02)2375-3782或1922聯繫，由衛生單位安排就醫，就醫時請主動告知醫師接觸史，以降低病毒傳播風險。

北市衛生局說明，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，目前國內提供6歲以下幼兒2劑公費麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗接種，家中若有出生滿12個月及滿5歲至國小入學幼童，若尚未完成「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）」各1劑者，儘速攜帶幼童前往本市合約醫療院所完成疫苗接種，以建立免疫力、降低感染風險。