赴日看WBC小心染麻疹！當地疫情創7年新高　東京病例最多

▲先前世界12強棒球賽冠軍戰，東京巨蛋湧入眾多台灣球迷為中華隊加油。（資料照／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將展開，中華隊所屬的C組預賽3月5日在東京巨蛋開打，不少熱血民眾赴日應援。疾病管制署今（27）日提醒，日本今年麻疹疫情為近7年同期新高，又以東京的病例最多，若屬於4類高風險族群不建議前往；此外，日本腹瀉疫情也是近5年同期最高，也需多注意飲食衛生。

國內近期出現今年首例麻疹群聚案件，是境外移入個案造成國內接觸者感染，累積2人確診。疾管署特別示警近期全球多國發生麻疹疫情，境外移入風險持續，且依據2023年至2025年的統計，預估在接續的3月至5月，病例數將會隨境外移入個案衍生本土群聚感染事件的風險提高而增加。

日本是國人喜愛旅遊地區，且世界棒球經典賽即將開打，更有不少熱血球迷前往加油。不過，根據疾管署監測，日本今年麻疹為近7年同期新高，累計43例，以東京都和大阪府最多，其次為千葉縣、新潟縣、埼玉縣和栃木縣等。此外，日本腹瀉疫情為近5年同期最高，致病原多為諾羅病毒。

疾管署副署長林明誠提醒，欲前往東京巨蛋看WBC世界棒球經典賽或其他有病例地區的民眾，可先到旅遊醫學門診確認自身麻疹抗體狀況，評估是否需要接種疫苗，在日本出入人多的地方，回國後要做好自我健康監測21天。一般健康民眾麻疹風險較低，但如果是孕婦、免疫低下病人、未滿1歲嬰兒（未滿接種疫苗年紀）、尚未接種相關疫苗的幼兒都不建議前往。

疾管署指出，目前國內公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)尚有約20萬劑，儲備量充足，提醒民眾應按時帶幼兒接種，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。

至於1966年(含)以後出生的成人，近期如計劃前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗，以降低感染風險，並於旅遊期間做好防護措施。

疾管署也提醒，國人出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩。返國時出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國3週內出現上述疑似症狀，應戴口罩儘速就醫並主動告知醫師旅遊及暴露史。