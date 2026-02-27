今年首例麻疹群聚！境外移入「就醫接觸者中鏢」累積2人確診

▲疾管署副署長林明誠，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現今年首起麻疹群聚案件，且為境外移入導致國內感染！疾病管制署今（27）日公布，指標個案是一名8個月大男嬰，和家人到越南探親，1月底返台後出現症狀確診，值得注意的是，男嬰在醫院就診時的接觸者也確診，就是昨日新北市衛生局公布麻疹個案、中和區42歲男性，整起群聚事件累計2人確診。

疾管署副署長林明誠說明，指標個案為今年2月12日公布之北部8個月大本國籍男嬰，去(2025)年與家人至越南探親，1月底返台，返國2天後陸續出現發燒、咳嗽、出疹等症狀，經就醫採檢確診，於隔離治療後已出院返家。

該指標個案匡列之接觸者中，1名醫院接觸者為北部40多歲男性，接觸後13天發病，因陸續出現發燒及紅疹，曾多次自行就醫，後續經通報採檢後確診，目前地方衛生局已公布其於可傳染期間之公共場所活動史，並匡列包括同住親友5名共526名接觸者。本起群聚事件累計確診2名，第2名個案之相關接觸者尚由衛生單位持續匡列中，預計監測至3月17日。

▲麻疹接觸者健康監測說明。（圖／疾管署提供）

疾管署指出，近期全球多國發生麻疹疫情，境外移入風險持續，且依據2023年至2025的統計，預估在接續的3月至5月，病例數將會隨境外移入個案衍生本土群聚感染事件的風險提高而增加。

目前國內公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)尚有約20萬劑，儲備量充足，提醒民眾應按時帶幼兒接種，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。1966年(含)以後出生的成人，近期如計劃前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗，以降低感染風險，並於旅遊期間做好防護措施。

疾管署提醒，麻疹的傳染力極強，如與確診個案有相關接觸史，或已經地方衛生局通知受匡列為接觸者，請務必遵循「麻疹個案接觸者健康監測通知書」所示，確實做好健康監測及防護措施，出現疑似症狀應戴上口罩，儘快聯繫衛生局安排就醫，切勿輕忽或自行就醫；接觸者如未確實遵守相關自主健康管理規定，將有違反「傳染病防治法」第 48 條之虞。另請醫師提高警覺，於病人就醫時，應落實詢問TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚)，加強疑似個案診斷與通報。

疾管署呼籲，國人出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩。返國時出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國3週內出現上述疑似症狀，應戴口罩儘速就醫並主動告知醫師旅遊及暴露史。

疾管署統計，我國今年截至2月26日，累計3例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至40多歲，其中1例為國內感染病例，另2例為境外移入病例，感染國家為越南及馬來西亞各1例。