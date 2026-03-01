原來骨鬆那麼近！年過40骨密度就下滑　骨鬆學會理事長：補充速度跟不上流失速度！鈣+維生素K2、D3有助提升補鈣效率

▲想要預防骨質疏鬆，除了透過飲食補鈣，也建議搭配適當運動與足夠的營養。

圖、文／中華民國骨質疏鬆症學會提供

骨質疏鬆症成為全球第二大流行病，而在台灣，50歲以上女性每3位就有1位會發生骨鬆性骨折，男性則是每5位就有1位，重大骨折的風險甚至高於常見癌症的加總，老年女性髖部骨折後一年死亡率達15%，男性則為22%！

中華民國骨質疏鬆症學會理事長暨骨科部主治醫師陳崇桓理事長指出，40歲起骨質密度就開始下降，千萬不要等到出現骨鬆症狀或健檢紅字再來補鈣，及早補充鈣質與對的營養素，鞏固骨骼健康！

你的骨本夠用到老嗎？九成國人鈣攝取不及格，骨鬆悄悄找上門！及早補鈣+定期檢查防骨鬆

為什麼會骨質疏鬆？

鈣質是骨骼的主要成分，然而國人普遍缺鈣，資料統計發現有九成國人鈣質攝取不足，再加上現代人平時飲食生活習慣也可能不利於鈣質吸收，以及40歲起骨質密度開始下降，就會增加骨鬆的機率，骨質流失造成骨骼內形成很多的孔洞，增加骨折的風險。骨本不是等老了才關心，現在不存，未來就撐不住！

40歲前更是打造骨骼健康的黃金期，補鈣+曬太陽+運動三管齊下，才能從根本對抗骨質疏鬆，年輕時持續投資，老後才能撐得住、動得順！

陳崇桓理事長提醒，若符合骨質疏鬆症危險因子，例如女性、家庭成員有人患骨質疏鬆症、或是平時鈣質攝取不足、缺乏運動，甚至是有吸菸、飲酒過量的習慣，都要及早留意調整飲食及生活習慣。此外，骨質疏鬆症在初期可能出現身高減少4公分，容易以為是小毛病而忽略，建議定期進行骨密度檢查，掌握骨骼健康！

年輕骨量+10%、骨鬆延緩13年！吃對營養才能把鈣質變成骨質

趁年輕時累積骨本可說是預防骨質疏鬆的最佳策略。陳崇桓理事長提到，研究指出，巔峰骨量增加10%，骨質疏鬆症發生能延緩13年。補鈣時應留意，除了從食物中攝取鈣質，也要調整飲食生活習慣避免鈣質流失，此外，也建議透過營養品額外補充鈣質，聰明選對配方，讓鈣補得有價值！除了挑選高含量鈣配方，也要審視配方內是否包含維生素D3，如果有維生素K2，效果更好，幫助把鈣補進骨頭內。

1、飲食補鈣、避免鈣質流失

國健署「國人膳食營養素參考攝取量（第八版）」建議，19歲以上成人的每日鈣質攝取量為1,000毫克，平時應多吃含鈣量高的食物，如牛奶及乳製品，若有乳糖不耐症，也可補充其他含鈣量高的食物，例如小魚乾，素食者可多吃豆類、及深色蔬菜1。

陳崇桓理事長也表示，為了避免鈣質流失，平時應減少食用紅肉、油炸食物、加工食品、精緻澱粉等，這些食物含有大量脂肪、鹽分、無機磷等物質，容易干擾鈣質吸收、影響體內對於鈣質的調節 2，因而對於維持骨骼健康可說是有害無益。

2、額外透過營養品補鈣

市面上常見的有檸檬酸鈣、海藻鈣、牛奶鈣等不同形式的鈣質，但是部分為化學合成，天然鈣也不等於好吸收，補鈣要講求科學，吸收才是關鍵！

陳崇桓理事長說明，骨質形成需要多種營養素一起合作，為了有效透過腸道與血液完整吸收，配方必須精心設計，順應人體機制，搭配得好，促鈣吸收率能大幅提高，鈣能否真正被補進骨頭裡，重點在於配方是否含有維生素D3、維生素K2等關鍵營養素，和鈣質一起攝取可使骨密度明顯增加。

補鈣關鍵要素，你補對了嗎？

陳崇桓理事長解釋，當鈣質進到身體裡，要透過一系列營養素的生化反應，啟動「補鈣五步驟」也就是「運鈣、引鈣、堆鈣、護鈣、強鈣」，才能讓鈣真正補到位，將鈣質變骨質，進而強化骨質。

步驟1-運鈣

關鍵營養素：維生素D3

當我們吃進鈣質，首先要讓鈣可以被吸收。當我們吃進鈣質，需要靠維生素D3打開小腸的鈣通道，幫助吃進的鈣轉化為血鈣，順利進入血液循環。

步驟2-引鈣

關鍵營養素：維生素K2

接著，要將血鈣轉化為骨鈣。維生素K2會啟動骨鈣素，伸出「鈣爪」抓住血鈣，把鈣質牢牢帶進骨頭，才能真正轉化成骨鈣、補進骨質內。

步驟3-堆鈣

關鍵營養素：鎂

鎂是幫助鈣沉積、排列與固定的重要調控者。幫助堆積穩固骨鈣，

步驟4-護鈣

關鍵營養素：鋅銅錳

鋅銅錳可維持骨骼與結締組織結構，進一步穩固骨骼結構。

步驟5-強鈣

關鍵營養素：維生素C

骨骼含有70%以鈣質為主的無機物，其餘的30%則是以膠原蛋白等為主的有機物。維生素C能促進膠原蛋白合成，增強骨骼強度。

促進骨質鈣化的關鍵營養素就是它！把握2大重點選對維生素D3與K2更有效

維生素D3增加改的吸收率是最為重要，此外，維生素K2讓鈣質變骨質，可說是關鍵營養素。陳崇桓理事長提到，維生素K2這項關鍵營養素的發現，更是在1943年榮獲諾貝爾獎肯定的人類史上重要里程碑！維生素K2幫助以「鈣爪」將鈣質帶進骨頭裡轉為骨鈣，真正補進骨質內!

維生素K2有助於活化骨鈣素、促進骨質鈣化，選擇補鈣營養品時，不僅要選擇含有維生素K2、順應人體機制設計的補鈣配方，更要選擇使用「包埋技術」的維生素K2，包埋技術有助於保護內層有效成分，維持穩定，保持活性。

40歲起，骨力養成只靠兩招！補鈣＋運動，輕鬆達標，不怕骨鬆來敲門！



營養素補充鈣質+運動加強保健！做到2件事從40歲開始強健骨骼

想要預防骨質疏鬆，除了透過飲食補鈣，也建議搭配適當運動與足夠的營養，一起為骨骼健康打底，陳崇桓理事長叮嚀，有健康的骨骼，才有未來的樂齡人生，及早注意補充身體所需的足夠營養與鈣，千萬別等問題發生才開始保養，穩定的行動力，來自每天的累積。從今天起，開始為骨骼健康打底！

