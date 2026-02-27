台灣研發「居家內視鏡」　在家戴著睡可確診睡眠呼吸中止症

▲不少民眾有睡眠呼吸中止症，但以往要確診必須先到醫院做內視鏡檢查。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

睡眠呼吸中止症是常見健康問題，醫界推估盛行率逾10%，且因台灣肥胖人口增加、高齡化快速，風險持續升高。以往要確診此症，需到醫療院所接受內視鏡檢查，近期國內團隊開發出可在家中進行的內視鏡系統「NasoLens」，民眾不必使用藥物，戴著睡就好，準確度也高，成功締造全球居家內視鏡檢查先例。

開發此系統的團隊成員、中國醫藥大學附設醫院台北分院耳鼻喉科主任陳冠華說，睡眠呼吸中止症的傳統診斷痛點，在於不易確認氣道究竟在哪個位置塌陷，因治療高度仰賴阻塞部位來判定，若定位不清，無論手術或其他介入方式，效果都可能受限。

陳冠華說明，一般而言，自然睡著並進行氣道內視鏡檢查，是評估氣道塌陷情形的理想方式，但實務上，民眾到醫院的睡眠中心檢查時，大多得用藥物協助睡眠，這可能使氣道狀況有別於在家自然入睡；為求改善，團隊與陽明交通大學等單位合作，歷時約4年，開發出NasoLens，希望能在不干擾睡眠的前提下，直接觀察人在家裡自然入睡的氣道塌陷型態。

▲NasoLens的原型機 。（圖／陳冠華提供，下同）

針對NasoLens的使用，陳冠華說，民眾在門診聽完說明後，回家即可配戴入睡，只要將體積極小的鏡頭固定於鼻腔位置，不必外接任何管線或床邊設備，即使翻身也不會脫落，有利於病人自然睡著，並完整記錄整夜氣道變化。

在相關研究中，共9人完成所有測試，結果顯示，相較其他檢測方法，NasoLens並未造成總睡眠時間顯著下降，代表對入睡影響有限，研究過程亦沒發生任何配戴脫落情形，系統得以成功擷取高解析度的軟顎塌陷內視鏡影像；未來若能導入雙內視鏡配置，同步觀察軟顎與口咽部，將可更全面掌握上呼吸道變化。

▲NasoLens的極微鏡頭可深入鼻腔記錄軟顎塌陷情形，且試驗證實受試者即使翻身也不會脫落。

對於NasoLens要如何推廣給民眾使用，陳冠華說，團隊在設計時已將一般人的可負擔性納入考量，盡量壓低成本，目前規劃整套販售，價格不到萬元，可重複使用；產品已完成衛福部驗證，將配合法規進度上市。



陳冠華指出，NasoLens讓內視鏡檢查不再受限於醫院或單一時間點，且未來有機會不只適用睡眠呼吸中止症，對於其他與呼吸道動態或睡眠相關疾病，也可望用來協助診斷。