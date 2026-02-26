ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

癌症標靶藥含「不鏽鋼微粒」　食藥署緊急回收12.6萬瓶

癌症,生病,病毒,醫院,感冒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲食藥署公告癌症切除相關輔助治療藥品「保疾伏 OPDIVO （nivolumab）」回收。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

食藥署公告癌症切除相關輔助治療藥品「保疾伏 OPDIVO （nivolumab）」回收資訊，主因為單一藥瓶膠塞表面發現「不鏽鋼微粒」，若隨注射進入人體，可能造成肺部動脈短暫阻塞，總計回收超過12萬瓶。

該藥物由台灣小野藥品工業股份有限公司製造，主成分為nivolumab，用於無法切除或轉移性黑色素瘤、黑色素瘤之輔助治療、可切除之非小細胞肺癌的術前輔助治療、非小細胞肺癌、典型何杰金氏淋巴瘤、泌尿道上皮癌、胃癌、轉移性大腸直腸癌、食道鱗狀細胞癌、食道癌切除等14項核准適應症的輔助治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署表示，製造廠在單一藥瓶的「膠塞表面」發現異物，經廠商調查確認該異物為不鏽鋼微粒，微粒隨注射進入人體，可能造成肺部微動脈短暫阻塞或局部發炎，雖然該藥品使用時須經由過濾器給藥，故評估整體健康風險低，但確保產品品質及病人用藥安全，主動辦理回收作業，此次回收共計22批、已銷售12萬6611瓶，包括20mg/100mg/120mg三種規格。

食藥署強調，目前該藥物供應不受影響，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，也請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

【你各位要倒大楣了】海軍垃圾亂丟！　艦長印章、軍帽漂上岸超傻眼

關鍵字： 保疾伏 癌症

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

登革熱境外移入+1！北部男遊馬爾地夫返台確診　疾管署通函示警

酒精殺不死！腹瀉掛急診「8成是諾羅」　新型變異株傳染力超強

醫示警「5行為」正在傷卵巢！第一點幾乎人人中

癌症標靶藥含「不鏽鋼微粒」　食藥署緊急回收12.6萬瓶

貿協新春健行首次探索竹篙山秘境　開春享受達成新成就的喜悅

奪命胰臟癌「一滴血」可揪出！台大研發AI模型打破癌王診斷困境

食藥署公告15項藥品短缺「7項列必要」　氣喘、結膜炎用藥都在內

心跳每分鐘僅12下確診「病竇症候群」　婦植入新型節律器防猝死

開學周在校躁動不一定是長假症候群　家長應注意及早診斷治療

5成淋巴癌患者無明顯症狀　醫揭3警訊：半年無故瘦10%要注意

讀者迴響

回到最上面