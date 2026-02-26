登革熱境外移入+1！北部男遊馬爾地夫返台確診　疾管署通函示警

▲疾管署發布醫界通函示警境外移入登革熱，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內近日新增一起登革熱境外移入病例，疾管署今（26）日發布醫界通函示警，個案是北部50多歲男性，潛伏期具馬爾地夫旅遊史，返國後出現發燒、肌肉痠痛、關節痛及出疹等症狀，三度就醫通報登革熱並確診。適逢農曆年假結束及228連假到來，入出境民眾增加，且國際登革熱疫情嚴峻，境外移入風險上升。

疾管署副署長林明誠表示，該名個案是1月25日前往馬爾地夫旅遊，31日返回台灣，比較明顯出現症狀是2月中旬，曾於2月16日、19日兩度就醫沒有改善，20日第三度就醫時才被通報，確診為境外移入登革熱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署今日發布醫界通函指出，登革熱個案在發病前1天至發病後5天為具傳染性病毒血症期，及早發現病例並採取相關防疫措施，是有效控制登革熱疫情之關鍵。

林明誠分析，回推該名個案2月12日至18日為具傳染性的病毒血症期，期間主要在居住地與工作地活動，衛生單位已經著手相關防治。

根據疾管署日前說明，美洲地區登革熱及屈公病疫情持續，亞洲鄰近國家如柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南及中國等則持續有登革熱病例發生，呼籲民眾在當地落實穿著淺色長袖衣物、使用政府核可防蟲藥劑並選擇有紗窗、門之旅宿等防蚊措施。

疾管署通函也強調，籲請醫師提高警覺，對於出現如果遇到發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹（部分個案有腹瀉症狀）等疑似登革熱症狀之個案，務必詢問TOCC，包含旅遊史(Travel history)、職業別(Occupation)、相關接觸史(Contact history)及是否群聚(Cluster)，如具東南亞、南亞及南美洲等登革熱流行地區旅遊史，請適時使用登革熱NS1快速診斷試劑，以及時發現疑似病例。

根據疾管署統計，今（115）年截至2月25日累計19例境外移入病例，移入國家以印尼6例占最多，其次依序為菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫。