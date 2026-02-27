開瓶後沒丟…乾燥劑「變濕氣海綿」！藥師揭4地雷：恐害藥全變質

▲藥罐開瓶後若未取出乾燥劑，小心害藥品變質。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

藥罐、保健食品中那一小包的乾燥劑，你開瓶後還捨不得丟嗎？小心成為濕氣地雷！藥師游佩雯指出，台灣氣候潮濕，藥品一旦受潮，藥效不僅大打折扣，甚至可能變質影響健康。她直言，棉花與乾燥劑的任務在「開瓶前」就已完成，一旦開封，它們就像海綿一樣吸飽濕氣，留在罐內只會加速藥丸受潮，務必果斷丟棄。

游佩雯藥師在粉專「長生不老藥師姬．游佩雯藥師」分享，許多民眾對於藥物存放有錯誤觀念，她歸納出「4大防潮祕笈」，提醒大家別再踩雷。首先，開瓶後「棉花與乾燥劑」必須立刻丟棄，因為接觸空氣後的它們會轉變為濕氣源，成為藥物變質的元兇。此外，取藥時建議將藥倒在瓶蓋上取用，避免手指直接伸進罐內，減少手部濕氣與油脂污染整罐藥品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對存放地點，游佩雯強調，藥物需要「陰涼、乾燥、避光」的環境，房間抽屜或櫃子是首選，而浴室、廚房或窗邊等高溫、高濕的區域則是絕對禁地。她更打破「冰箱是萬用保存庫」的迷思，指出冰箱濕度高且存在溫差風險，當冰冷的藥罐拿到室溫時產生的冷凝水，極易導致藥品受潮，除非有特別標示，否則絕大多數藥品只要室溫保存即可。

若是遇到醫藥人員特別指示必須冷藏的中藥粉，游佩雯也提供一套標準SOP。她建議使用氣密性佳的硬質保鮮盒進行雙重密封，並放入乾燥劑；最關鍵的一步是回溫，從冰箱取出後絕對不能馬上開蓋，需整盒靜置室溫30～60分鐘，待內外溫度平衡、盒子不再冰冷後再取藥。藥師提醒，正確保存藥物是確保療效的第一步，別讓錯誤習慣毀了健康。