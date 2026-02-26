食藥署公告15項藥品短缺「7項列必要」　氣喘、結膜炎用藥都在內

▲食藥署公告15項藥品短缺。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據衛福部食藥署統計，今年1月31日至2月10日，已有「15項藥品」短缺，其中有7項是《藥事法》訂定必要藥品清單項目，包括一項兒童及成人氣喘用藥、結膜炎用藥。食藥署表示，有關本次函知15項藥品供應資訊，經臨床評估，皆有三同藥品或替代藥品可供使用。

短缺的氣喘用藥「吸洛復250定量噴霧吸入劑」適用於可逆性呼吸道阻塞疾病（ROAD）之常規治療，包括適合使用支氣管擴張劑及皮質類固醇組合療法之患有氣喘的兒童與成人。而「善得明眼藥水」則適用於眼睛充血（紅目）、結膜炎、角膜疾患、眼瞼炎、淚囊炎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄指出，短缺藥品中的「吸洛復250定量噴霧吸入劑（衛部藥輸字第027767號）」及「善得明眼藥水（衛署藥製字第046899號）」，主要是因生產問題有供應不穩定情形，不過此2項藥品皆有其他同成分同劑型同含量的藥品可供臨床使用。

黃玫甄說，15項藥品短缺原因不同，包括原物料供應問題，藥廠生產排程、貨運運輸延遲等，而單月內藥品短缺項目較多原因，這部分也和廠商、醫院積極通報有關，收到通報就會依法上網公告，也會通知醫藥相關公協會，同時協助尋找可供使用的替代藥品。



