心跳每分鐘僅12下確診「病竇症候群」　婦植入新型節律器防猝死

▲▼ 節律器 。（圖／雙和醫院提供）

▲圖左為傳統心臟節律器，圖右為無導線心臟節律器，體積小如膠囊，可直接植入心腔 。（圖／雙和醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

一名76歲女性最近感覺一動就會喘，走2、3階樓梯便須停下來換氣，而且不時會頭暈，就醫檢查後，發現她的心跳最慢時每分鐘僅跳12下，遠低於正常的60至100下，確診「病竇症候群」，經植入右心房無導線心臟節律器後，這才恢復穩定心跳。

收治病例的雙和醫院心臟內科主治醫師林中行說，患者退休後仍維持登山、跳舞等運動習慣，近期體力卻明顯下降，稍微活動就喘，嚴重時連上樓都困難；經家人陪同就診，經24小時心電圖檢查後，發現她的心跳過慢，甚至停止達5秒，證實是嚴重的病竇症候群，若未趕緊處理，恐增加昏厥、猝死風險。

林中行表示，病竇症候群是因右心房竇房結退化，無法正常發出電訊號所致；若將心臟比喻為引擎，竇房結就像負責點火的火星塞，掌控心臟規律跳動，一旦功能異常，便會出現心跳過慢，常見原因包括年齡老化、心肌梗塞、甲狀腺機能低下或藥物副作用，初期症狀可能僅是疲倦或活動耐受度下降，隨病情惡化，將出現胸悶、心悸、頭暈、呼吸急促與低血壓。

針對治療，林中行說，多以植入永久性心臟節律器為主，若使用傳統產品，其由電池與導線組成，技術成熟且多有健保給付，但導線可能增加瓣膜損傷或脫落風險，胸前皮下囊袋也有感染疑慮，且需避免大幅揮臂動作，對部分喜歡運動族群影響較大。

林中行指出，考量患者平日熱愛運動，經醫療團隊評估，決定採心導管微創方式植入右心房無導線心臟節律器，裝置體積如膠囊，可直接置放於右心房或右心室內，無需導線及胸前囊袋，可降低感染及氣胸等併發症，外觀也不易察覺，手術約1小時完成，術後3天即出院，回診狀況良好。

林中行提醒，年長者若出現活動即喘、頭暈或特別疲倦，不要都當成是體力變差，只要能及早就醫評估心律狀況，透過適當治療及微創技術介入，將可顯著降低併發症風險。

心跳過慢 病竇症候群 微創手術 心臟節律器 老年健康

