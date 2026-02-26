淋巴癌難早期發現 　醫教辨識3大「B症狀」：半年無故瘦10%要警覺

▲中天前主播吳中純罹患淋巴癌過世，引起民眾對此症關切。（圖／翻攝自Facebook／吳中純）

記者邱俊吉／台北報導

中天前主播吳中純罹患淋巴癌，引起民眾高度關注。醫師表示，此症超過5成患者無明顯症狀，最常見身上摸到腫塊，到醫院檢查才確診，不過此症仍「有跡可循」，包括半年內體重無故減少10%、反覆低燒、夜間盜汗等3大徵象，也被稱為「B症狀」，民眾若有類似異常，應儘速就醫。

淋巴癌大致分為何杰金氏、非何杰金氏2大類，以後者居多。根據國健署2023年癌症登記報告與癌症死因統計，非何杰金氏淋巴瘤未列入國內十大癌症，但男性個案較多，在男性癌症人數排名第10；死亡方面，當年不分性別共有1450人死於此症，在各癌症中排名第11，健康威脅不容忽視。

新光醫院腫瘤治療科主治醫師季懋欣指出，淋巴癌的型別細分超過20種，有的屬低惡性度，進展緩慢，可能數年都沒有明顯惡化；另有高度惡性型，可能在短時間內迅速擴散，像瀰漫性大細胞淋巴瘤、Burkitt淋巴瘤等，都是生長速度快、侵襲性高的型別。

針對患者就醫狀況，季懋欣說，最常見就醫原因是「摸到腫塊」，多數患者是在洗澡或穿衣時發現脖子、腋下或鼠蹊有硬塊，往往不會疼痛，也導致就醫時間較晚；部分人會有異常疲倦、反覆發燒等不適，就醫進一步檢查才確診。

季懋欣強調，及早發現淋巴癌並不多見，但仍有典型的「B症狀」值得民眾多注意，共有3項，包括半年內未刻意減重但體重下降至少10%、反覆發燒38°C左右且燒燒退退、夜間盜汗到需要更換衣物或床單；這些症狀常被誤認為感冒、壓力或作息不正常所致，尤其是低度發燒或體重緩慢下降，多數患者不以為意。

對於「B症狀」，季懋欣指出，只要出現前述3項中任一項，且持續2至3周未改善，應主動就醫，特別是合併頸部、腋下或鼠蹊有無痛性腫塊，更要提高警覺。

治療方面，季懋欣說，隨著標靶、免疫治療進步，即使是惡性度較高的類型，也有機會長期控制；目前以化療合併標靶藥為主，必要時搭配放療；他也說，近年低惡性度淋巴瘤5年存活率超過70%，若是第1、2期患者，更可達8成以上，第4期則約4成左右。

季懋欣強調，淋巴癌早期不易從健檢察覺，關鍵在於對身體變化保持敏感，若持續發燒、無故減輕、夜間盜汗，或身體出現不明原因腫塊與明顯疲倦感，都應儘速由專科醫師進一步評估。