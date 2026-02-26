ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

刷牙還是臭！口中飄「3種味」內臟在求救　醫示警：恐數天內惡化

口臭,打嗝。（圖／記者李佳蓉攝）

▲口中氣味不只與口腔清潔有關，更預示著內臟健康與否。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

明明每天認真刷牙，為何口中的異味還是如影隨形？小心，這可能不是單純的口腔問題，而是內臟在發出「救命訊號」。肝膽腸胃科醫師張振榕示警，當消化系統或肝臟出狀況，代謝氣體會經由血液進入肺部隨呼吸排出。他特別整理出「3大類異味」對應的疾病，提醒民眾若聞到「肝臭味」並伴隨4種症狀，恐是急性肝衰竭的徵兆，請立即就醫。

張振榕醫師在粉專分享，口臭其實是身體內部的預警訊號，透過氣味就能初步判斷是哪個器官在求救：

1. 飄出「酸腐味」：上消化道疾病

這是最常見的原因，尤其是「胃食道逆流」，口中常伴隨酸味或苦味。此外，若患有「食道運動障礙」，食物殘留在食道被細菌分解也會產生異味；而「幽門螺旋桿菌或胃炎」引起的胃部微生態改變，也是口氣不佳的元兇。

2. 飄出「糞臭、發酵味」：腸道疾病

如果是這種重口味，可能與「小腸細菌過度生長 (SIBO)」有關，常伴隨腹脹、腹瀉；若是「慢性便秘或糞便嵌塞」，腸道滯留物被細菌分解，味道也會較重；此外，「胰臟功能不全」導致脂肪消化不良，也可能引發脂肪便與異味。

3. 飄出「甜腥、發霉味」：肝臟相關疾病

肝臟是人體的解毒器官，當功能受損（如慢性肝病、肝硬化）時，血中的揮發性硫化物無法代謝，就會產生一種像「發霉味」或「生鮮肉類」的特殊味道。

張振榕強調，一旦口中出現明顯的肝臭味（fetor hepaticus），且伴隨皮膚／眼睛泛黃（黃疸）、容易出血、意識模糊嗜睡，或是腹水急劇增加等「紅燈訊號」，極可能是急性肝衰竭徵兆，病情恐在數天內惡化，務必立即就醫，絕對不能拖延。

