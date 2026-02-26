「血糖震盪」恐誘發五十肩　醫示警2症狀：嗑完大餐隔天要注意

▲醫師指出，年後是骨科門診高峰。（圖／院方提供）



記者趙于婷／台北報導

「血糖震盪」會誘發五十肩！醫師指出，年後是骨科門診的高峰期，許多患者容易忽略高血糖對骨骼肌肉系統的危害，很多人從春節的年糕一路吃到元宵節的湯圓，皆屬於高升糖指數食物，這長達半個月的「連續血糖震盪」，恐誘發肩部關節囊急速發炎、沾黏，尤其是糖尿病患者要特別注意，如果吃完大餐隔天肩膀僵硬、手舉不起來，要特別當心。

台北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫師李智堯指出，臨床數據顯示，糖尿病患者罹患五十肩的盛行率高達13%至30%，且極易發生「雙側」輪流沾黏，年節期間的高糖飲食與作息不正常，容易導致血糖劇烈波動，正是誘發這類骨科併發症的高風險時刻。

李智堯特別指出，尤其是糖尿病患者，如果發現吃完大餐隔天，「肩膀出現異常僵硬、甚至手舉不起來」，恐怕非單純的節日疲勞，而是血糖失控所引發的五十肩警訊。

俗稱的「五十肩」或「冷凍肩」在醫學上稱為「沾黏性關節囊炎」，就像關節的「包裝膜」因為發炎而緊縮、黏住，導致肩膀像生鏽的門軸一樣卡死。

但有許多民眾常將五十肩與「旋轉肌袖破裂」混淆。李智堯傳授一個簡單的「被動活動測試」，如果別人在放鬆狀態下能幫你把手舉高，但你自己舉不起來，通常是負責動力的「旋轉肌」受傷，像門的馬達壞了，但門軸沒壞；如果連別人都推不動你的手，感覺像被卡住一樣，那就是典型的「五十肩」，這就像門軸生鏽卡死。

至於該如何判斷就醫與積極治療時機？李智堯列出三大「紅燈」警訊，首先是「嚴重的夜間痛」，疼痛已影響睡眠，甚至翻身壓到就會痛醒；其次是「肩膀活動角度受限」，出現手無法扣內衣背扣或無法吹整頭髮的情況；最後則是「疼痛持續超過一個月且未緩解」。

針對糖尿病這類易沾黏的「頑固型」五十肩，治療策略初期可嘗試口服藥物、復健，若經上述保守治療超過三個月仍無明顯改善，則建議可考慮評估進行微創關節鏡關節囊鬆解手術。

李智堯呼籲，年後是骨科門診的高峰期，「控糖」即是「護肩」，許多患者容易忽略高血糖對骨骼肌肉系統的危害，若發現肩膀有異常疼痛或僵硬感，切勿迷信偏方或過度推拿，這對骨質較脆弱的糖尿病患者來說，極易造成關節囊撕裂甚至骨折的二次傷害。