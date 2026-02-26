新冠疫苗免費打到4月！衛福部推6新制　肝病照護增收2類患者

▲新冠疫苗接種，資料照 。（圖／記者徐文彬攝）



記者洪巧藍／台北報導

衛福部今（26）日公布3月實施6項新制，疾管署擴大新冠疫苗全民免費接種，延長實施至4月30日；在肝病防治方面，「全民健康保險肝炎醫療給付改善方案」收案對象增加代謝性、酒精性肝炎且肝纖維化F3以上2類病人，透過強化追蹤管理，延緩病程惡化，預期受惠人數超過30萬人。

公費新冠疫苗放寬全民接種延長至4/30

疾管署新冠疫苗公費對象限縮至10類高風險族群，並於今年1月限時放寬全民接種至2月28日。疾管署宣布，因應國際新冠疫情上升，且考量近兩年國內夏季均有發生新冠疫情，為提早防範夏季可能疫情，擴大全民接種延長至今年4月30日，持續提升全民免疫保護力，降低疫情傳播及新冠病毒感染後併發重症及死亡風險。

肝炎照護收案增加2類患者

健保署3月起修訂「全民健康保險肝炎醫療給付改善方案」，將代謝性、酒精性肝炎且肝纖維化 F3 以上病人納入收案對象。健保署醫務管理組專門委員呂姿曄說明，該方案原收案對象為B肝與C肝患者，為呼應世衛（WHO）2030年病毒性肝炎消除目標，決定擴大照護對象。

呂姿曄指出，新收個案都是嚴重肝纖維化，但尚未進展到肝硬化的個案，收案後會加強追蹤、強化個案管理，追蹤時同步提供腹部超音波檢查、確認肝功能變化，延緩疾病惡化，也避免後續發展至肝癌。

根據健保署統計，擴大收案範圍後，預期115年照護人數為 67 萬人。呂姿曄表示，114年B、C肝個案收案31萬人，預期擴大對象受惠超過30萬人。

4項藥品給付規定自3月1日起公告生效

健保署公告異動beclometasone、formoterol及glycopyrronium成分藥品Trimbow（喘寶定量吸入劑）支付價格及修訂其藥品給付規定。

適用於吸入性長效型支氣管擴張劑與吸入性類固醇治療仍控制不佳，且過去一年曾發生急性惡化的成人氣喘病人，以提供給付三合一藥物不同劑型選擇，協助吸氣流量不足或需輔助器的患者使用。治療人數預估第1年至第5 約4,619 人~26,263 人，預估藥費約0.71 億元~4.02 億元。

在罕見疾病部分，健保署新增暫予支付含danicopan 成分藥品Voydeya 50mg、100mg Film-coated Tablets 共兩項目（維得抑膜衣錠）及其藥品給付規定，用於陣發性夜間血紅素尿症（PNH）且曾經有血管外溶血（EVH）成年病人。

健保署表示，該藥品為口服新成分罕藥，臨床試驗顯示可顯著改善血紅素濃度，且療效可長期維持至72周。預估治療人數第1年至第5年約24至31人，藥費約4185萬至5405萬元，人年藥費約174萬元。

▲健保多項藥品給付規定自3月1日起公告生效。（圖／記者洪巧藍攝）

針對多發性硬化症，健保公告異動含cladribine成分藥品Mavenclad tablets 10mg（瑪威克錠10毫克）支付價格及修訂其藥品給付規定，受益對象為一線「復發型多發性硬化症」病人。

健保署說明，本藥品僅需使用兩年，使用後第三、第四年無需用藥，具臨床方便性，且可提供第一線多發性硬化症病人多一種治療選擇。預估治療人數第1年至第5年約37人至118人，預估藥費約1437萬元至4584萬元，人年藥費約39萬元。

眼科用藥方面，健保公告異動含 faricimab 成分藥品Vabysmo solution for intravitreal injection （羅視萌注

射劑）支付價格及修訂其藥品給付規定，受益對象為視網膜靜脈阻塞續發之黃斑部水腫（CRVO 及BRVO）病人。

健保署指出，該藥可延長給藥間隔至16周，療效與現行已收載之含aflibercept 成分藥品（如Eylea）相當。預估治療人數第1年至第5年約352至1758眼，預估藥費約0.27億元至1.72億元，每眼每年藥費約9.8 萬元。