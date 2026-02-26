開學周在校躁動不一定是長假症候群　家長應注意及早診斷治療

▲及早介入治療ADHD可避免兒少自傷、自殺。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

本周是開學周，孩子難免因收假卻難收心而在校顯得精神萎靡、躁動；南投縣衛生局提醒，部分孩子上學時常被說「不專心、坐不住、愛插話」，背後可能不是放假太久或個性問題，而是注意力不足過動症（ADHD）。

依衛福部心理健康司資料，台灣學齡兒少ADHD盛行率約9.02%，但就醫診斷率僅1.62%、接受完整治療約1%，顯示多數孩子仍未被看見，另據國際縱貫研究的統合分析顯示：患有ADHD的兒少，其自殺相關風險（意念、企圖、死亡）約為同齡人的3至4倍；縣府衛生局強調，若未及時介入，孩子可能在無人理解的壓力下，把痛苦激化為自傷行為等不可挽回的悲劇，也更易出現物質使用、焦慮憂鬱、學習困難、事故傷害與行為規範困擾等合併問題。

衛生局分享國二學生小明（化名）的案例，從幼兒時期就「精力充沛」，父母以為只是活潑好動，但隨著年齡漸長，問題逐漸浮現：上課時總是注意力渙散，經常忘記帶課本或作業；回家後功課明明不多，卻拖拖拉拉到深夜還沒完成；在與同儕互動時，因說話太直接或情緒衝動，時常與同學產生摩擦。

小明的父母一度擔心孩子是否為「叛逆」或「不聽話」，直到老師建議帶去看診身心科醫師，才確診為ADHD，隨後於2 週內開始藥物治療，並積極進行心理諮商，父母同步參與親職衛教；約3個月後，小明已能運用時間分段與提醒工具完成作業，情緒衝動明顯下降，至第1學期末（約 5至6 個月），上課專注度與同儕互動穩定改善，能與同學合作完成小組作業，臉上也重新綻放自信的笑容。

衛生局長陳南松說明，ADHD患者黃金治療期常被劃在6歲或12歲以前，因年齡越小，腦部可塑性越高、治療成效越顯著，但根據臨床經驗顯示只要開始治療，無論何時都來得及改善，尤其呼籲父母不要因為害怕小孩子被貼標籤而拒絕治療；若孩子進入青少年時期，更是人格養成與學習發展的重要階段，家人一旦發現有注意力不足、過動或衝動行為，應提高警覺，尋求醫療、心理與家校合作的多元介入和專業協助，避免因專注力不足或衝動行為影響課業、人際關係與自我認同，更能大幅降低自傷自殺風險、減少孩子在成長路上的挫折與自我否定。

縣府指出，於轄內13鄉鎮市衛生所及南投區、竹山區、埔里區的社區心理衛生中心都提供免費心理諮商服務，過程皆嚴格遵守保密原則，因時間或距離因素無法親自前往的民眾亦可享免費視訊諮商服務，如有任何疑問可洽詢南投區（049-2202636），竹山區（049-2631925）埔里區(049-2911925)心理衛生中心的專線。