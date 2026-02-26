拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫急喊：不是菜花

▲男性下體長「珍珠狀陰莖丘疹」，就像皮膚上的痣，不會傳染也不是病。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「那是菜花嗎？」泌尿科診間經常上演這類伴侶間的信任危機。泌尿科醫師蘇信豪分享，最近在Dcard上看到一篇熱搜文，一位初戀女孩描述在幫男友服務時，拉下包皮卻驚見龜頭冠狀溝處長了一圈「細細小小的凸起」，嚇得她趕緊上網自救。醫師直言，這類誤會發生的機率可能比感冒還常見，呼籲女性朋友先別急著提分手。

蘇信豪醫師在粉專發文衛教，那圈白白的、排列整齊的小東西，醫學上稱為「珍珠狀陰莖丘疹」（PPP）。他解釋，這其實是一種正常的血管纖維瘤增生，「它不是病、不是衛生習慣差、更不是性傳染病。」醫師比喻，珍珠疹就像是皮膚上的「小痣」或「胎記」，絕對不會傳染，只是長的位置比較尷尬。

至於該如何一秒分辨是「菜花」還是「珍珠疹」？蘇信豪提供2大判別關鍵：

珍珠疹：像珍珠項鍊般排列整齊、大小一致，且不會越長越多。

菜花（尖銳濕疣）：形狀像花椰菜，呈現散狀分布，會增生蔓延，且外觀凹凸不平，病灶會變大變多。

蘇信豪強調，珍珠疹對健康完全無害，但若這串「珍珠」已成為親密關係中的疙瘩，或讓男性感到自卑，目前可透過二氧化碳雷射精準移除，具有傷口小、恢復快的優點。他也提醒，「理解與專業診斷，是修復親密關係的第一步」，與其悶在心裡懷疑另一半，不如尋求專業醫師釋疑，別讓無害的丘疹成了感情破裂的導火線。