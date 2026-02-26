以前都這樣帶大？醫破解「9大過時育兒觀」：嬰趴睡顧頭型恐猝死

▲許多傳統育兒觀念可能暗藏風險，醫師建議要翻新了！（示意圖／記者鄺郁庭攝）

圖、文／傑登醫師

育兒觀念要翻新！這9件事先不要

「以前我們也是這樣帶大你的啊，還不是好好的？」這句話是不是聽起來很耳熟？其實醫學一直在進步，很多以前的「常識」，在現在看來可能藏著風險。



幫大家整理了9個最常被誤會的育兒舊觀念，趕快存起來，下次被碎念時可以優雅轉發（誤）：

1.退燒用酒精擦身、冰枕降溫

不建議：酒精可經皮膚吸收，嬰幼兒有中毒風險；冰敷還可能引起發抖、畏寒加重。

現在：適度散熱、補充水分，必要時使用退燒藥。

​2.嬰兒脹氣要擦薄荷脹氣膏

不建議：嬰兒皮膚吸收高，薄荷、樟腦可能刺激呼吸道，甚至誘發呼吸抑制，也可能造成皮膚刺激或過敏。

現在：以拍嗝、按摩、姿勢調整為主。2歲以下不建議塗抹含薄荷或樟腦產品。

3.拉肚子只能白粥白吐司、奶要稀釋

不建議：舊式BRAT飲食，營養不足，反而延長腹瀉。

現在：避免油膩即可，盡早恢復正常飲食，可正常喝奶（必要時暫用無乳糖奶）；補充口服電解質液。

4.傷口一定要保持乾燥

不建議：舊觀念，乾燥結痂反而癒合慢、疤痕較明顯。

現在：清潔後覆蓋敷料，保持傷口濕潤可加速癒合。

5.所有傷口都要優碘／雙氧水消毒

不建議：若常規使用，會破壞肉芽組織、延遲癒合。

現在：污染或感染風險才需消毒。乾淨傷口清水沖洗即可，之後保持清潔濕潤。

6.高敏食物一歲後再吃

不建議：已被推翻，延後吃反而增加過敏風險。

現在：4～6個月後即可逐步引入蛋、花生（粉）等。

7.趴睡頭型才會好看

不建議：危險！會增加嬰兒猝死症（SIDS）風險。

現在：睡覺一律仰睡，清醒時再趴姿練習（能自主翻身後風險會下降，但仍建議盡量仰睡入眠）。

8.用學步車能幫助學走路

不建議：研究證實反而延遲，也增加跌落與撞傷風險。

現在：地板自由活動，扶家具站立練習。

9.嬰兒怕冷，一定要包緊緊

不建議：過度保暖，增加熱壓力與猝死風險。

現在：最多比成人多一件即可，胸背溫暖就好。

為什麼我們要更新觀念？

就像以前沒有安全座椅，但現在都建議使用。不是要否定上一代的辛苦，而是因為我們現在有了更科學的證據，讓小朋友可以更安全健康長大。

本文經授權轉自：傑足先登 傑登醫師