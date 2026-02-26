ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

台大再度入選「全球最佳醫院」前250強　余忠仁：後續會越來越好

▲台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國《新聞周刊》（Newsweek）公布「2026年全球最佳醫院」（World's Best Hospitals 2026），台大醫院睽違兩年再次進入前250強。院長余忠仁今（26）日表示，增加國際能見度對台灣是好事，台大醫院國際合作強、研究領域也獲認可，後續會越來越好。

美國《新聞周刊》（Newsweek）昨日公布「2026全球最佳醫院」排名，台灣有2家醫院入選250強，其中台北榮民總醫院已經連續3年入榜，今年排名第174名，較去年上升34名；台大醫院則是繼2023年之後再次入列，排名第249名。

台大醫院院長余忠仁表示，這項是比較國際化的排名，國際上針對醫院的評估，包含醫院品質、病人回饋以及與國際連結程度等。「好幾個醫院的排名上都有進步。」余忠仁說，台灣醫院都有增進自己在國際上被看到的程度，這蠻好的。

至於是否會爭取排名更往前，余忠仁表示，排名說起來有點像考試，考試除了自己實力的呈現，還是會有一些主觀評估標準，不過台大醫院在這一塊應該會越來越好，目前台大國際合作越來越強，例如國際醫事人員訓練等，增加國際能見度，醫療研究領域也已獲得高度國際認可。

余忠仁強調，不一定要以這個評比作為醫院經營的目標，醫院一定要是以病人為中心，把醫療照顧做好，但在此過程中如果能夠增加國際的能見度，對台灣是好事。

關鍵字： 台大醫院 全球排名 國際合作 醫療研究 台灣醫院

