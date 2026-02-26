ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

北榮挺進「全球最佳醫院」前200強　院長：國際能見度越來越高

北榮中正樓。（圖／資料照）

▲北榮挺進全球前200強醫院。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

美國《新聞週刊》（Newsweek）公布「2026年全球最佳醫院」（World's Best Hospitals 2026），台北榮民總醫院從去年的第208名大躍進到第174名，挺進全球前200強，而台大醫院也首度進榜，位列第249名。

北榮院長陳威明受訪時直言，全球總共有幾千家醫院競逐排名，要進入真的不容易，今年能前進34名，達到「進200名內」的目標。

他指出，北榮再獲榮譽關鍵在於被國際看見，北榮和國外醫院一直都有在密切交流，這應該是很重要的因素之一，讓國際能見度越來越高，另外也有很多國際病人來做重粒子，這都很加分，前年也和美國紐約大學簽約，還有很多國家的指標性醫院都有跟榮總簽合作協議。

陳威明也進一步提到，北榮去年是第208名，今年大耀進34名，進入前200名，台大今年也進來了，當然也希望台灣有更多醫院可以進入，因為台灣醫療絕對不輸其他國家，應該很多醫院可以在250名裡，不過因為台灣不是英語系國家，相對比較吃虧。

陳威明受訪最後也強調，今年成功挺進前200名，算是已達成第一階段目標，接下來還要繼續努力，讓世界更認識台灣醫療的實力。

邱軍道歉：承擔犯下的錯誤　酒駕撞死運將一度裝傻

關鍵字： 北榮 全球最佳醫院

