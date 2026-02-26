2026「全球最佳醫院」排行公布　北榮、台大入榜前250名

▲台北榮民總醫院入選全球最佳醫院。（圖／ETtoday資料照）



生活中心／綜合報導

美國《新聞周刊》（Newsweek）與數據平台Statista合作公布「2026全球最佳醫院」排名，評估全球逾2500家醫院，並選出前250名機構，今年度台灣有2家醫院入選250強名單，其中台北榮民總醫院排名第174名，較去年上升34名；台大醫院則首次進榜入列第249名。

根據《新聞周刊》報導，全球醫院數量接近21萬6000家，龐大選項使病患與家屬難以全面掌握醫療資源，該刊自2019年起與Statista合作發布全球最佳醫院榜單，今年邁入第8年，並提供各國排名供讀者參考。

本次評比涵蓋32國，包括台灣、日本、南韓、新加坡、英國、美國等，選取標準包含人口規模、平均壽命、生活水準、醫院密度與資料可取得性。評分依據4大資料來源，包括醫療專家推薦、醫院品質指標、既有病患體驗資料，以及「病患回報結果指標」（PROMs）實施調查。

排名顯示，全球前5名醫院依序為美國明尼蘇達州羅徹斯特的梅約診所、加拿大多倫多總醫院大學健康網絡、美國克里夫蘭診所、瑞典卡羅林斯卡大學醫院、美國麻薩諸塞總醫院。

台灣有2家醫院擠進前250名，包括台北榮總第174名、台大醫院第249名。北榮院長陳威明指出，真正進入評比並不簡單，醫院這幾年在國際化方面已經非常努力，這一點也逐漸被其他國家看見，應該是重要因素之一。