腫瘤比女兒小！60歲媽「1cm竟是乳癌4期」　醫嘆：連肋骨都有

▲一名婦人原本要照顧罹患乳癌的女兒，卻意外發現自己確診乳癌第四期。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

「沒想到，我自己的狀況比女兒還要嚴重…。」這是一起令人唏噓的真實案例。一名60多歲的吳女士，原本是到醫院照顧剛動完乳癌手術的女兒，因緣際會下被醫師提醒檢查，結果雖然發現腫瘤僅有1公分，比女兒的還要小，但最終診斷結果竟已是乳癌第四期，且癌細胞連肋骨都轉移了。

放射科醫師林文瓊在粉專分享，吳女士的40多歲女兒因篩檢發現2公分硬塊，確診乳癌一期。吳女士在帶著魚湯探病時，巧遇外科主任查房，主任一句「您算是有家族史，應該要安排乳房檢查吧？」讓她決定順便掛號健檢，豈料檢查結果讓醫師面色凝重。

60歲媽「1cm竟骨轉移」 乳癌分期不只看大小

林文瓊表示，雖然吳女士乳房內的腫瘤僅約1公分，比女兒的還要小，原以為病情較輕微，但經精密磁振造影（MRI）一照，竟發現癌細胞「不按牌理出牌」，除了腋下淋巴結腫大，甚至連肋骨都出現骨轉移的情形。短短十天內，她從健康的陪病者，瞬間轉變為乳癌四期患者。

為何腫瘤比較小，期別卻比較晚？林文瓊解釋，大部分人以為乳房腫瘤的進程是從零期開始，隨著腫瘤變大才依序進展到第四期，因此認為篩檢就是要攔截微小腫瘤。但事實上，乳癌分期並非單純靠大小判定，還得依據腋下淋巴結是否感染，以及是否已造成遠端器官及骨骼轉移。

1cm就骨轉移篩檢沒用？醫揭「9成攔截率」

林文瓊進一步指出，當惡性腫瘤的變化不按牌理出牌時，腫瘤本身還未長大，癌細胞就已經擴散出去。像吳女士這樣，即使篩檢發現的腫瘤不大，但在診斷當下就已是晚期癌症，雖然這類案例算少數，但隨著乳房病變持續增加，這種「腫瘤小卻已骨轉移」的現象已不算罕見。

這是否意味著篩檢沒用？林文瓊強調，只要參與定期乳房篩檢，大部分受檢者仍能將八、九成的癌症在零期、一期或二期階段成功攔截。面對像吳女士這種「一發生就轉移」的棘手案例，目前治療技術日新月異，藥物能有效控制遠端轉移病灶，讓晚期乳癌像治療慢性病一般，患者依然能維持正常生活。

「從事乳癌篩檢多年以來，偶爾會看到跳脫常軌的癌症病例…。」林文瓊感性地說，篩檢與治療必須並進合作，才能發揮銅牆鐵壁的效果。面對變化多端的癌症型態絲毫不能大意，唯有及早發現、配合後續治療加以圍堵，才是對抗難纏乳房病變的最佳解方。