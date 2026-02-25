健保今年砍藥價36.15億　受關稅影響「金額、品項」皆史上最少

▲健保署調整藥價。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署今（25）日公布今（115）年藥價調整結果，整體藥價砍36.15億元，總調整品項2343項，金額、項目都是歷來最少，分析原因與去年美國對等關稅、通膨、匯率等影響，維持藥品供應韌性有關，且必要藥物、抗生素、胰島素都沒有調整，新藥價4月1日起實施。

健保署2013年起實施藥品費用支出目標制（Drug Expenditure Target, DET），於總額預算下，當實際藥費支出超過年度藥費支出目標值，則依藥價調查結果，針對藥價差超過一定範圍者，於隔年啟動藥價調整。調整時也會考量基本藥物品項、調降幅度及基本價保障等原則，以確保藥品穩定供應。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，今（115）年藥價調整金額為36.15億元，檢討的藥品約有1萬2652項，其中約2343項藥品有所調整。進一步細看調降藥品有2245款，另有98款藥品價格調升，平均調幅2.3%；調幅和項目都是歷年最低。

▲健保署醫審及藥材組長黃育文，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

黃育文分析，為配合國家藥物韌性整備計畫的重要政策，今年調整藥價目標以臨床使用穩定為原則，包含食藥署公告必要藥品，傳出缺藥的抗生素、胰島素都沒有調整，此外，配合去年公告新修正辦法，使用到國產原料者，亦可以申請調升藥價。

黃育文指出，去年還面臨通膨、匯率、關稅加上原物料的漲價，國內外很多藥品，無論是國產或原廠，生產線都有所調整，所以今年的藥價調整不管是在金額以及數量上都是新低。

黃育文表示，藥價調整節省36.15億元都回到總額去應用。健保署也強調，藥價調整是每年例行作業，對於調整後藥價，廠商有不敷成本情況，可於公告日起兩周內檢具成本分析資料，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第34條規定向健保署提出價格調整建議。