名醫吳紹琥再爆醫糾「婦抽脂腸穿孔病危」　衛生局證實接獲申訴

▲名醫吳紹琥再度被民眾投訴醫療爭議。（圖／記者劉昌松攝）



記者趙于婷／台北報導

有「回春名醫」之稱的吳紹琥在東區開設醫美「法瑞診所」，過去知名車模蔡語芯在該診所施打牛奶針喪命，引發關注，如今又再度有民眾爆料家人在該診所抽脂後病危，目前還在加護病房救治。對此，台北市衛生局表示，確實在今天上午有收到民眾進線申訴，會派員進一步了解，而該診所在上次案件後，就是列管重點，會做不定期稽查。

《ETtoday新聞雲》接獲民眾來信，指出自己的媽媽在2/14前往法瑞診所找吳紹琥名醫進行抽脂，由吳紹琥執刀，手術完成後腹部劇烈疼痛，本以為是手術後的恢復反應，但忍受5天之後，仍因劇痛叫救護車送醫，發現大腸穿孔和腹部筋膜破裂導致敗血症休克，還簽了病危通知書，媽媽目前還在加護病房救治中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該民眾表示，媽媽在醫院手術完成之後，醫生說大腸破了數不清的洞，無法縫補只好把腸子切掉大約20公分，醫生表示外在因素導致的可能性極大。

台北市衛生局醫管科科長吳岱穎受訪時證實，今日上午有接獲該案申訴，民眾提到「跟診所索取病歷遇到問題」，這部分會派員查證，只要屬實就會依法開罰，另外也建議民眾可以提出調解申請，這部分會進入調解程序，會請外部專家審查，釐清責任歸屬。

另外，有關先前車模蔡語芯的案件，吳岱穎說，在行政裁罰上都已經全數裁處完畢，包括無法提供完整病歷紀錄、非醫事人員執行業務等，總計開罰28萬，已達到最上限，司法訴訟程序目前還在進行中，法院還沒有做最終判決。而法瑞診所在上次事件後，就已經被衛生局重點列管，會進行不定期稽查，目前除了新申訴的案件之外，還沒有查獲其他違規。