前主播吳中純病逝　醫曝「淋巴癌6大徵兆」：初期就像感冒

前美女主播吳中純今（25）日驚傳因罹患淋巴癌病逝，噩耗傳出令業界好友與粉絲心碎。由於淋巴系統遍布人體全身，因此淋巴癌遍佈範圍相當廣泛。醫師黃文豊提到，被稱為「沉默的癌症」的淋巴癌，初期以「無痛性的腫塊」表現最多，並列舉6大警訊提醒大家，一定要留意自己的身體狀況。

亞大醫院癌症中心顧問醫師黃文豊指出，淋巴癌又稱「沉默的癌症」，因其初期症狀與常見的輕微病痛類似，如流行性感冒、傷寒等，使患者容易忽視而延誤治療；淋巴癌初期常在頸部、腋下或鼠蹊部等處摸到堅硬、無痛性的腫塊，有些患者會出現不明原因發燒、夜間盜汗、體重減輕、長期倦怠、皮膚癢等症狀。

中壢天祥醫院副院長、外科名醫江坤俊曾在《健康2.0》節目中表示，淋巴癌雖說長在淋巴系統，但淋巴系統遍佈全身上下，所以各部位都可能長出淋巴癌。他指出，人體內血管的血會滲出去形成組織液，若沒有被吸收且回到血管內，人就會變得腫脹，而能將這些組織液吸收的正是淋巴系統。

江坤俊解釋，所謂的淋巴系統為一根根小管子，能把組織液慢慢吸收，而淋巴結就在淋巴系統內，可過濾血管內不好的物質，當血管裡有壞東西滲出，沿著淋巴系統到處跑而未被淋巴結過濾，後果非常嚴重。而體內最常見的就是病毒、細菌還有令人聞風色變癌細胞，所以區分淋巴結腫大的原因就顯得非常重要。

江坤俊指出，一般來說，淋巴結若攔截到的是細菌或病毒所引起的腫大，即為感染，會出現紅、腫、熱、痛的情況，但若攔截到癌細胞，大部分不會有痛感，所以當淋巴結腫大時「不會痛比會痛更加危險」。另外一個辨別方式可以透過觀察腫大的淋巴結是否會消腫，細菌感染的淋巴結腫大過1～2週後多數會消腫；若癌症引起的腫大，不但不會消腫反而會越來越大。

江坤俊也列出6大淋巴癌症狀：

1.不會痛的腫塊（常出現在兩側脖子、腋下及鼠蹊部）

2.莫名發燒

3.夜間盜汗

4.持續咳嗽

5.全身發癢

6.莫名變瘦

江坤俊提醒民眾，綜合以上6點，加上淋巴結若腫大，呈現不痛也無法消腫的情況，一定要立即就醫接受治療。