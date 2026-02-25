傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」：嚴重恐心臟驟停

▲火鍋湯底是「腎臟科醫師的夢魘」。（示意圖／記者黃士原攝）

記者李佳蓉／綜合報導

很多人習慣在天冷或疲勞時喝碗熱湯補補身體，但小心你喝下的不是營養，而是讓腎臟提早退休的毒素！腎臟科醫師洪永祥在粉專發文示警，台灣人愛喝湯的飲食文化中藏著巨大危機，他列舉「傷腎湯物排行榜」，其中被視為養生聖品的大骨湯竟高居第2名，而奪下冠軍的不明來源藥膳補湯更是許多人的最愛。

洪永祥醫師直言，腎臟是個沉默的器官，「即使損傷了50%，你可能也毫無感覺」，往往等到出現累、腫、尿液泡多時，都已經進入末期。他特別點名5大傷腎湯頭：

第5名：日式拉麵濃湯（高鈉的連環重擊）

不少人去日本旅遊必吃拉麵，甚至要把濃郁豚骨湯喝光才算過癮。但洪永祥提醒，WHO建議成人每日鈉攝取不應超過 2400毫克，而一碗拉麵鈉含量竟恐高達3500～5000毫克。高鈉會導致血壓升高，長期下來造成腎小球動脈硬化，「高血壓與腎臟病是難兄難弟」，讓腎臟提早退休。

第4名：酸辣湯與羹湯（勾芡與草酸的共犯結構）

這類湯品隱藏雙重威脅，一是勾芡用的太白粉熱量爆表且GI值高，容易導致血糖飆升，而糖尿病是台灣洗腎的首要原因；二是湯中常見的豆腐、筍片含高草酸，與鈣結合形成草酸鈣結石，若阻塞輸尿管造成腎積水，對腎功能的傷害是不可逆的。

第3名：火鍋湯底（化學與離子的濃縮液）

火鍋湯底被洪永祥形容為「腎臟科醫師的夢魘」。當食材翻滾超過30分鐘，這鍋水就成了「化學元素表」，肉類釋出的磷酸鹽、加工料添加劑、蔬菜煮久釋出的鉀離子通通濃縮在此。若最後還煮成雜炊粥，等於把精華與毒素一口氣送進腎臟。

第2名：長時間熬煮大骨湯（重金屬與高磷的毒藥）

這是最常見的養生迷思。洪永祥指出，大骨湯不僅補不到鈣，還可能補到鉛。研究發現，哺乳動物90%以上的鉛儲存在骨骼中，長時間燉煮會讓鉛大量釋出。此外，骨頭湯也是隱性磷的主要來源，對腎功能不全者會加速腎衰竭。

第1名：不明來源藥膳補湯（鉀離子的隱形殺手）

奪下冠軍的是深受台灣人喜愛的藥膳補湯。洪永祥解釋，中藥材本質是植物，含有高濃度鉀離子，若腎功能受損排不出鉀，可能引發高血鉀症甚至心臟驟停，「對於腎友來說，一碗完全不知來源的神秘草藥、中藥藥膳湯可能就是送往洗腎室的單程車票」。

洪永祥強調，許多人明明不吃鹹，腎功能卻惡化，關鍵就在於這些隱性磷與濃縮肉類提取物。他呼籲民眾改變習慣：選清湯避濃湯、熬煮不超過40分鐘、只吃料少喝湯。別讓這碗代表家人關懷的愛心補品，變成腎臟最後的負擔。