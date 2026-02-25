過年「作息亂、暴食」損正氣　醫教你3方式重建免疫力

▲醫師提醒，年後才是調整體質、重建免疫的關鍵期。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

農曆春節假期結束後，不少民眾陸續出現感冒、腸胃不適、疲倦無力、精神不濟，甚至慢性病復發等情況。對此，中醫師莊可鈞表示，過年期間因作息紊亂、飲食過量，加上情緒與應酬增加，容易耗損身體「正氣」，年後反而是調整體質、重建免疫平衡的關鍵期，建議可做「飲食調整、穴位按摩、重建作息」。

莊可鈞指出，免疫調節與「脾、肺、腎」三臟密切相關，脾為後天之本，主運化，是氣血生成的來源；肺主皮毛，負責防禦外邪；腎為先天之本，影響長期體力與防禦能力，因此過年期間大魚大肉、熬夜晚睡，最先受影響的往往是脾胃功能，進而牽動整體免疫狀態。

過年後不適常見3大原因包括「飲食過量、作息顛倒、情緒和壓力波動」，年節高油、高鹽、高糖食物攝取增加，容易導致消化不良、腹脹、便秘或腹瀉。中醫認為「脾虛則氣血生化不足」，當脾胃功能下降，身體防禦力也隨之削弱，而守歲、追劇、聚會至深夜，會耗傷氣血與腎精，使人精神不濟、容易感冒，加上春節人際互動頻繁也可能增加心理壓力。

莊可鈞建議，年後調養應掌握「先修復、後調補」原則，而非急於進補，建議節後三至五天飲食回歸清淡，七分飽即可，多攝取白蘿蔔、山藥、南瓜、地瓜、糙米與香菇等健脾食材，若出現腹脹食積，可用陳皮、山楂、炒麥芽沖泡代茶飲，有助消化。

另外也可「穴位按摩」助腸胃恢復，若出現腸胃不適，可按摩足三里穴（膝下三寸、脛骨外側凹陷處），有健脾和胃功效；或按壓內關穴（手腕橫紋上三橫指處），可緩解胃脹與噁心，每日按壓三至五分鐘，有助氣血運行。

更重要的是要「重建規律作息與運動習慣」。莊可鈞建議，盡量午夜前入睡，午間短暫休息20分鐘，飯後步行10至15分鐘或練習八段錦等溫和運動，有助促進循環與提升調節能力。