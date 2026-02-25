別在大腦放火！醫曝11點吃雞排「脂肪變防彈衣」　推2款神級宵夜

▲深夜吃宵夜吃下的不只是熱量，還會引起慢性神經發炎。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

為什麼晚上11點吃的鹹酥雞，比起早上的炸雞更容易讓人發福？減重醫師蕭捷健示警，別再以為熱量一樣、身體反應就一樣，晚上吃宵夜其實是在大腦裡放火！研究發現，晚上9點後才吃飯的人，發福機率直接飆升2.1倍，甚至會引發慢性神經發炎，讓大腦對高油高糖食物產生喪屍般的渴望。因此醫師推薦「2款神級宵夜」，既能改善睡眠又不怕胖。

蕭捷健醫師在粉專引述西班牙研究指出，科學家針對近400名8～12歲孩童進行追蹤，在攝取熱量差不多的情況下，晚上9點後才吃晚餐的一組，肥胖機率是早吃組的2.1倍。更驚人的是，晚吃組的發炎指標「C-反應蛋白（CRP）」多了1.4倍，「白血球介素（IL-6）」也多了1.6倍。醫師直言，半夜吃下去的雞排不只是熱量，「它是一把火」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭捷健形容，大腦的總司令「下視丘」負責管理生理時鐘，通常晚上10點就準備讓器官關燈休眠，若在11點硬吃宵夜，下視丘會被嚇瘋，啟動幾萬年前人類遇到獅子才有的「戰或逃」系統。這時壓力荷爾蒙皮質醇會直線狂飆，導致胰島素阻抗，大腦便下令：「把所有脂肪死命塞進肚子裡當防彈衣！」

這把發炎的火甚至會燒進大腦，造成神經發炎並駭進食慾中樞，讓人對垃圾食物產生難以抗拒的渴望。蕭捷健喊話：「下次半夜餓的時候，請摸著肚子說，讓下視丘下班好嗎？」

若真的半夜餓到受不了，該吃什麼？蕭捷健推薦深夜第1名滅火器：綠色奇異果。研究發現，睡前1小時吃奇異果，能改善總睡眠時間與效率。此外，無糖豆漿或一小杯希臘優格也是安全牌，能提供肌肉修復原料並產生飽足感，又不會逼迫代謝系統連夜血汗加班。