產後「私密處變鬆弛」半年內可恢復　醫揭關鍵：先別急著手術

生產後私密處出現鬆弛感與漏尿困擾，讓不少媽媽難以啟齒。醫師說，自然產會讓陰道及骨盆底承受明顯拉扯，但大部分屬於可逆變化，產後半年內多能逐步改善，最好先觀察、訓練，勿急於進行陰道緊實手術。

東森栢馥森心林診所婦產科醫師嚴絢上在臉書分享，懷孕、分娩過程中，骨盆底肌群及陰道組織受到擴張與牽拉，短期內可能出現鬆弛感、支撐力下降或輕微漏尿，但在產後的前幾個月，隨著傷口癒合及荷爾蒙逐漸回穩，陰道黏膜的厚度和彈性會慢慢恢復，因此產後半年內不宜過早為身體下定論。

嚴絢上說明，恢復的關鍵在於找回骨盆底肌力量。透過規律且正確的骨盆底肌訓練如凱格爾運動，可協助改善鬆弛感、減少漏尿並提升支撐力，而多數媽媽持續練習數月後，主觀感受與功能都會有所改善。

日常生活調整亦不可忽視，包括避免體重快速增加，以減少腹壓對骨盆底的負擔；哺乳期間若出現乾澀，多與雌激素偏低相關，並非永久改變；私密處保養應在醫師評估下進行，以維持黏膜健康及修復環境。當荷爾蒙回到平衡狀態，身體多半會給予正向回應。

嚴絢上提醒，若出現陰道口明顯下墜或異物感，或產後超過半年仍有明顯漏尿且訓練成效有限，或相關困擾已影響生活品質及自信，則應就醫評估有無骨盆器官脫垂或其他功能性問題。

嚴絢上強調，若仍有生育計畫，通常建議待生育完成後，再評估是否需要進行陰道緊實手術，前提是須經完整檢查確認必要性。給身體時間與正確照護，是恢復的最重要關鍵。